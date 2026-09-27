Hà Nội giao thêm 273 ha đất thực hiện dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất (đợt 2) tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh cho CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để thực hiện Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Diện tích giao đất đợt 2 là 273,3 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ cuối tháng 8/2026.

Trong cơ cấu diện tích được giao, có 38,4 ha đất ở đô thị được giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây nhà ở thương mại (cao tầng và thấp tầng). Có 34 ha đất ở đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây nhà ở tái định cư (8 ha cao tầng và 26 ha thấp tầng).

Có hơn 2,5 ha đất ở đô thị giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội. Hơn 12,2 ha đất thương mại dịch vụ nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm. Khoảng 20,8 ha đất công cộng có mục đích kinh doanh, nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm.

Còn lại 165,3 ha nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, mục đích là đất công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, dành cho giao thông, cây xanh, sân chơi, hạ tầng kỹ thuật...

Trước đó vào cuối tháng 7, Hà Nội đã giao 156,2 ha đất (đợt 1) tại xã Thư Lâm cho Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để thực hiện Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1).

Hiện trạng khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh được Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 22/6 và chia thành 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 là Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Thư Lâm với diện tích hơn 373,37 ha. Dự án thành phần 2 là Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh với diện tích khoảng 363,5 ha. Dự án thành phần 3 là xây dựng Nút giao giữa đường Vành đai 3 và đường TD8.

Dự án thành phần 1 được chia thành hai phân kỳ, bao gồm phân kỳ 1 (156 ha) và phân kỳ 2 (hơn 217 ha). Tổng mức đầu tư tạm tính 41.800 tỷ đồng.

Còn dự án thành 2 có tổng mức đầu tư khoảng 42.000 tỷ đồng, bao gồm phân kỳ 1 (110 ha) và phần kỳ 2 (253,5 ha), triển khai trong giai đoạn quý IV/2026 - quý II/2029.

Cả dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 đều đã được chủ đầu tư lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng có trụ sở tại phường Cửa Nam, Hà Nội, được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Khoa nắm 40%.

Ngày 5/2, doanh nghiệp đã tăng vốn lên 9.200 tỷ đồng, đến 22/6 tiếp tục tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng.

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) đã thông qua việc tham gia mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Cụ thể, HPG đăng ký mua 799,5 triệu cổ phần do Sông Hồng phát hành, tương ứng giá trị 7.995 tỷ đồng. Tài sản góp vốn là cổ phần của HPG đang sở hữu tại CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát (định giá 32.000 đồng/cp).

Theo phương án tăng vốn, Sông Hồng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 39.450 tỷ đồng sau đợt chào bán, trong đó HPG góp khoảng 20,27%.