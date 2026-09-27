An Giang đặt hạn 29/10 hoàn thiện hồ sơ Óc Eo - Ba Thê gửi ICOMOS

Theo Kế hoạch số 568/KH-UBND, ngày 27/9 của UBND tỉnh An Giang triển khai các nội dung khuyến nghị của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) và chuyên gia ICOMOS sau quá trình khảo sát, thẩm định thực địa, yêu cầu bổ sung thông tin cho hồ sơ đề cử Óc Eo - Ba Thê.

Kế hoạch tập trung thực hiện 17 nhóm nhiệm vụ theo khuyến nghị của chuyên gia ICOMOS, thuộc các lĩnh vực cơ sở pháp lý, quy hoạch, quản lý xây dựng; nghiên cứu khảo cổ học; bảo tồn di tích, bảo quản hiện vật; chuẩn hóa số liệu, bản đồ, tư liệu; cộng đồng, sinh kế và diễn giải di sản.

Đồng thời, An Giang phải giải trình, bổ sung 15 nội dung theo Công thư số GB/AR/1804_Add.Inf ngày 22/9/2026 của ICOMOS, tập trung vào chiến lược đề cử, ranh giới khu di sản và vùng đệm, bảo vệ pháp lý, các dự án phát triển, dự án phục dựng, thu hồi đất và sự tham gia của cộng đồng, bảo tồn - diễn giải di sản và hệ thống tư liệu, dữ liệu.

Theo tiến độ được UBND tỉnh đặt ra, trước ngày 2/10, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phải tổng hợp, gửi danh mục hồ sơ, tài liệu, số liệu cần cung cấp đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Trước ngày 10/10, các sở, ban, ngành, UBND xã Óc Eo, UBND xã Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu.

Đến trước ngày 20/10, đơn vị tư vấn phải hoàn thành dự thảo lần thứ nhất các nội dung giải trình, báo cáo và tài liệu bổ sung. Trước ngày 23/10 hoàn thành rà soát chuyên môn, pháp lý, số liệu, bản đồ và tính thống nhất của hồ sơ; trước ngày 25/10 hoàn thành bản tiếng Việt và tiếng Anh để lấy ý kiến lần cuối.

Trước ngày 26/10, các nội dung giải trình, bổ sung theo yêu cầu của ICOMOS và chuyên gia ICOMOS phải được hoàn thiện, đồng thời hoàn thành hồ sơ nội bộ trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Trong ngày 26/10, tỉnh tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành liên quan.