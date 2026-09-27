Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về bài học trách nhiệm trong việc thiếu sách giáo khoa

Về trách nhiệm của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nếu nắm được yêu cầu của dân mà không giải quyết được thì xã, phường phải báo cáo lên thành phố, Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

"Đừng để người dân phải lên thành phố, Trung ương...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thẩm quyền của cấp hành chính này là phải phản ánh ý kiến, đề xuất lên cấp trên, "đừng chối đẩy những việc như vậy". Nếu là việc của cơ sở thì không thể để người dân phải đi lại nhiều lần, bởi hiện nay thủ tục hành chính đã chuyển hết về xã, phường.

Nếu thiếu nguồn lực hoặc vượt thẩm quyền, cấp cơ sở phải có trách nhiệm báo cáo, không được từ chối yêu cầu chính đáng của người dân. Thậm chí, xã, phường phải dự báo trước khó khăn của dân như mất nước, mất điện... để đứng ra báo cáo, hỗ trợ hoặc làm việc với ngành điện, ngành nước.

Chủ tịch phường, Bí thư phường phải nắm được số lượng trẻ em trên địa bàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi phường nên thống nhất một trường cấp 1, có thể có nhiều điểm học nhưng chung một bộ máy quản lý với một hiệu trưởng.

Ông cũng nhắc đến việc đầu tư và hoàn thành hơn 100 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trên cả nước. Ông cho biết điều đặc biệt là những ngôi trường nội trú đều có quy mô lớn, được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thậm chí hơn cả các trường ở Hà Nội với hệ thống bể bơi, sân bóng đá, chỗ ở nội trú…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực trạng Hà Nội dân số tăng nhanh nhưng không có đất xây trường, có trường mẫu giáo không đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Cho rằng phải quy hoạch lại, ông gợi mở muốn có đất xây trường hay những công trình công cộng thì phải giãn dân và các cơ quan cũng phải giãn ra.

“Vừa qua, một số trụ sở đã được lấy làm trường, làm điểm học cho các cháu nhưng vẫn phải tiếp tục xây trường. Hà Nội còn thiếu khoảng 1.000 trường nữa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

Với việc thiếu sách giáo khoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù đã được tập trung giải quyết nhưng cũng để lại những bài học trong tổ chức thực hiện.

Đánh giá sự việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, "công việc chỉ thực sự hoàn thành khi người dân nhận được kết quả chứ không phải khi cơ quan quản lý đã làm hết các quy trình. Hết quy trình mà người dân vẫn không được hưởng, vẫn còn khó khăn thì phải xem lại cả quy trình".

Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn

Với an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải kiểm soát cả chuỗi, từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến lưu thông. Ông yêu cầu không để những khoảng trống, kẽ hở trong quản lý từ cấp phép, kiểm nghiệm thành phẩm đến phân phối, truy xuất hàng hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội nên nghiên cứu đầu tư một số trung tâm sản xuất suất ăn và cho biết ở một số nước làm rất tốt việc này. Thành phố có thể nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích như miễn thuế một vài năm nhưng yêu cầu đăng ký đúng chất lượng, cam kết, không để các thầy, cô giáo phải lo vấn đề này...

Một thủ đô văn minh, hiện đại trước hết phải là một thành phố sạch hơn, xanh hơn, an toàn hơn và đáng sống hơn. Ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải và vệ sinh đô thị, an toàn thực phẩm không phải là những việc nhỏ và cũng không phải là việc riêng của một ai. Cả hệ thống chính trị và mọi người dân đều phải cùng chung tay giải quyết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng khi môi trường của Hà Nội đã cải thiện rất nhiều.

Về quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, không thể xây dựng khu đô thị mà chỉ tính đến nhà, diện tích thương mại còn trường học, cơ sở y tế, hạ tầng giao thông, không gian công cộng lại "đi đằng sau".

"Nếu bàn giao nhà trước, hạ tầng xã hội theo sau thì toàn bộ chi phí thiếu hụt ấy sẽ lại do các gia đình và ngân sách nhà nước phải gánh chịu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quán triệt cán bộ phải nghe dân, hiểu dân. Việc gì dân phản ánh đúng phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ, việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng.

"Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân, kết quả cuối cùng là để người dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với Hà Nội, người dân phải cảm nhận được sự đổi mới qua một tuyến đường bớt ùn tắc, qua một trận mưa không còn gây ngập, một khu phố sạch hơn, một bữa ăn ngon và an toàn hơn. Sự đổi mới cũng là một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một lần khám, chữa bệnh thuận tiện hơn, một di sản được chăm sóc tốt hơn, một kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đó là thước đo gần gũi nhất nhưng cũng là nghiêm khắc nhất đối với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và chất lượng phát triển.

Trần Thường