Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tận dụng đất xây nhà để bán, trường học ai lo?

Chiều 27/9, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những vấn đề cử tri nêu như thiếu trường, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa, nội dung giảng dạy, đào tạo bác sĩ, y tế cơ sở, khám bệnh định kỳ, nhà ở...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dù thuộc nhiều lĩnh vực, những vấn đề này đều đặt ra một yêu cầu chung là Hà Nội phát triển nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân cũng phải phát triển tương xứng. Thủ đô phải đi đầu trong trong giáo dục, y tế, giải quyết nhà ở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: TTXVN)

“Không thể xây dựng khu đô thị mà chỉ tính đến nhà, diện tích thương mại còn trường học, cơ sở y tế, hạ tầng giao thông, không gian công cộng lại đi sau. Phải chú ý đến tính đồng bộ của đô thị khi cho phép đưa nhà vào sử dụng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng, nếu cứ bàn giao nhà trước, hạ tầng xã hội sau thì toàn bộ chi phí thiếu hụt sẽ lại do các gia đình và ngân sách Nhà nước gánh chịu.

Chỉ ra thực trạng doanh nghiệp tận dụng tối đa diện tích xây nhà để bán, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề: “Thế thì trường học ai lo, bệnh viện ai lo?”; và đề cập tình trạng thiếu trường học tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, dân số Hà Nội tăng nhanh nhưng “không có đất xây trường cho các cháu”.

Để giải quyết tình trạng này, Hà Nội phải tính toán lại quy hoạch, các cơ quan và dân cư cần từng bước được giãn ra để tạo quỹ đất cho trường học cũng như những công trình công cộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập thực trạng một số trường mầm non phải xây cao tầng, nhiều vị trí phải che chắn để bảo đảm an toàn, trong khi có nơi thiếu ánh sáng, thông gió, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.

“Vừa qua, một số trụ sở đã được lấy làm trường, làm điểm học cho các cháu nhưng vẫn phải tiếp tục xây, Hà Nội còn thiếu khoảng 1.000 trường nữa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nhấn mạnh giáo dục là tương lai đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề Hà Nội phải quy hoạch để bảo đảm trường học cho từng địa bàn, “không thể trường của phường mình mà gửi ở phường khác được”. Về vấn đề giáo dục phổ thông, Ban Bí thư đã thành lập Đoàn giám sát đánh giá toàn diện vấn đề giáo dục phổ thông và sẽ có những giải pháp cụ thể.

“Một việc nhỏ như thiếu sách giáo khoa mặc dù đã được tập trung giải quyết, nhưng cũng để lại nhiều bài học trong trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan chức năng. Công việc chỉ thực sự hoàn thành khi người dân nhận được kết quả, chứ không phải khi cơ quan quản lý đã làm hết quy trình. Hết quy trình mà người dân vẫn không được hưởng vẫn còn khó khăn phải xem lại cả quy trình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Với lĩnh vực y tế, Hà Nội có nhiều bệnh viện, trường đại học và chuyên gia hàng đầu nhưng y tế cơ sở phải thực sự trở thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân.

Đối với nhà ở xã hội, nhà tái định cư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây không chỉ là một căn nhà mà phải là nơi người dân có thể sống ổn định, thuận tiện và có đầy đủ các điều kiện thiết yếu xung quanh.

Với băn khoăn của cử tri về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm liên quan suất ăn học đường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội nên nghiên cứu đầu tư một số trung tâm sản xuất suất ăn. Các nước làm rất tốt việc này nên chúng ta có thể nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích như miễn thuế đi kèm yêu cầu đăng ký đúng chất lượng, cam kết…

Từ vấn đề suất ăn học đường, người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến lưu thông; tăng truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, các hành vi xâm hại sức khỏe người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết Bộ Chính trị có chủ trương thống nhất đầu mối quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực này.