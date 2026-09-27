Tranh chấp ngõ đi chung ở phố Thụy Khuê: Cần sớm giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật

"Sổ đỏ" thể hiện ngõ đi chung, nhưng khiếu nại vẫn kéo dài

Phần ngõ đi tại số 57, ngõ 562 phố Thụy Khuê đang có tranh chấp. Ảnh: PV

Gửi đơn đến Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nhung ở phường Đống Đa cho biết gia đình bà có thửa đất tại số 57, ngách 562/55 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Theo bà Nhung, lối đi chung có diện tích 15,7m² phục vụ thửa đất của gia đình bà và gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn, thuộc thửa số 425, tờ bản đồ 8E.IV.04. Từ năm 2023, gia đình bà không sử dụng được lối đi này do cổng sắt và các đồ vật cản trở.

Vụ việc đã được UBND phường Bưởi (trước đây) và UBND quận Tây Hồ hòa giải nhiều lần nhưng các bên không thống nhất. Điểm mấu chốt là cách hiểu khác nhau về quyền sử dụng phần diện tích 15,7m² và nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Công văn số 382 ngày 31-5-2024 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội (nay là Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), thửa đất số 425, tờ bản đồ 8E.IV.04, diện tích 15,7m² tại phường Bưởi có nguồn gốc là ngõ đi chung lâu đời. Vị trí tương ứng của ngõ đã được thể hiện trên tờ bản đồ số 03, bản đồ năm 1942 làng Yên Thái. Trong quá trình giải quyết đơn, UBND phường Bưởi cũng xác định đây là lối đi chung liên quan đến thửa đất của gia đình bà Hồ Thị Hân và bà Nguyễn Thị Nhung.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận do UBND quận Tây Hồ cấp năm 2012 cho bà Nguyễn Thị Hợp và ông Lê Trọng Cường, là người chuyển nhượng nhà đất cho vợ chồng bà Hồ Thị Hân, ghi tổng diện tích 51,1m², gồm 35,4m² sử dụng riêng và 15,7m² sử dụng chung. Trong khi đó, giấy chứng nhận cấp năm 2003 cho bà Đặng Thị Mùi (mẹ bà Nhung), chưa thể hiện phần ngõ đi chung này.

Gia đình bà Hân cho rằng diện tích ngõ đã được ghi trong giấy chứng nhận của phía mình; đồng thời, gia đình bà Nhung đang sử dụng lối đi tại ngách 562/59 Thụy Khuê. Vì vậy, gia đình bà Hân không đồng ý để gia đình bà Nhung đi qua lối ngõ đang tranh chấp. Đây cũng là lý do việc hòa giải giữa hai bên chưa đạt kết quả.

Cánh cổng sắt đã chắn lối đi của thửa đất thuộc quyền sử dụng của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: PV

Ngày 13-8-2024, UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định số 1382/QĐ-CTBND, đề nghị bà Nhung thực hiện việc đính chính, bổ sung giấy chứng nhận đối với phần ngõ đi chung. Tuy nhiên, sau khi bà Nhung nộp hồ sơ, bà Hân có đơn đề nghị UBND phường Bưởi dừng thủ tục bổ sung diện tích này vào giấy chứng nhận của gia đình bà Nhung.

Trả lời đơn, ngày 18-3-2025, UBND phường Bưởi ban hành Thông báo số 66/TB-UBND. Theo thông báo, việc phường tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp bổ sung ngõ đi chung cho gia đình bà Nhung là thực hiện chỉ đạo tại quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, phù hợp với hồ sơ, tài liệu đang có và quy định pháp luật.

Bà Hân tiếp tục khiếu nại Thông báo số 66/TB-UBND, cho rằng ngõ đi đang có tranh chấp, chưa có kết quả giải quyết của Tòa án nên chưa thể thực hiện thủ tục về giấy chứng nhận. Ngày 5-6-2025, UBND phường Bưởi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Không đồng ý, bà Hân tiếp tục khiếu nại.

Ngày 25-7-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3728/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà Hân. Quyết định kết luận diện tích 15,7m² thuộc thửa số 425, tờ bản đồ 8E.IV.04, bản đồ đo đạc năm 1994 là ngõ đi chung; Thông báo số 66/TB-UBND được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với hồ sơ đang quản lý…

Cần chuyển kết quả giải quyết thành lối đi thông suốt

Trong khi quá trình giải quyết khiếu nại diễn ra, tình trạng cản trở lối đi vẫn chưa chấm dứt. Đầu năm 2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra hành vi cản trở, gây khó khăn cho việc sử dụng đất của người khác tại địa chỉ số 57, ngõ 562 phố Thụy Khuê. Văn bản yêu cầu tháo dỡ cổng sắt, di chuyển đồ vật trên diện tích ngõ đi chung, trả lại lối đi cho hai hộ trước ngày 6-2-2026. Nếu không chấp hành, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Song đã gần 8 tháng trôi qua, các vật cản vẫn chưa được tháo dỡ. Giải thích về tiến độ, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ Lê Thị Thu cho biết, địa phương phải chờ kết quả giải quyết khiếu nại của UBND thành phố nên chưa thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa.

Cuối tháng 9-2026, vật cản trên lối đi chung vẫn chưa được tháo gỡ. Ảnh: PV

Sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND thành phố, ngày 7-8-2026, UBND phường Tây Hồ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định buộc bà Hồ Thị Hân khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc gây cản trở, khó khăn việc sử dụng ngõ đi của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Quyết định này vẫn chưa được thực hiện, khiến gia đình bà Nhung phải tiếp tục "gõ cửa" các cơ quan chức năng, đề nghị thúc đẩy tiến trình giải quyết của UBND phường Tây Hồ.

Về vấn đề này, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ Lê Thị Thu cho biết, UBND phường đang thực hiện quy trình ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Sau khi quyết định được ban hành, phường sẽ tiến hành quy trình cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tính pháp lý của ngõ đi chung đã rất rõ ràng, nhất quán với hồ sơ, tư liệu và quá trình sử dụng trên thực tế. Đề nghị UBND phường Tây Hồ sớm thực hiện các quy trình giải quyết tranh chấp theo quy định, để khép lại vụ việc sau thời gian quá dài, tránh để khiếu kiện tiếp tục kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như an ninh, trật tự tại khu vực.