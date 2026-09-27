Nhà nhỏ đừng mua thêm tủ: Thiết kế ngay 5 'kho chứa đồ' đặc biệt này để tăng sự gọn gàng

Tận dụng khoảng trống phía trên tủ lạnh

Khoảng không phía trên tủ lạnh thường bị để trống hoặc trở thành nơi chất tạm túi nilon, hộp giấy và những món đồ ít dùng.

Bạn có thể thiết kế khu vực này để chứa giấy vệ sinh, khăn giấy, túi đựng đồ, đồ gia dụng dự phòng hoặc những vật dụng không cần lấy hằng ngày. Một chiếc kệ hoặc hệ thống tầng lưu trữ phù hợp sẽ biến khoảng trống này thành một “kho mini”.

Tuy nhiên, không nên lắp kệ quá sát nóc tủ lạnh. Cần chừa khoảng thông thoáng cần thiết để thiết bị tản nhiệt và luôn kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi bố trí đồ đạc xung quanh.

Để khu vực này không trở nên lộn xộn, có thể sử dụng các hộp đồng bộ về kích thước, màu sắc và phân loại đồ theo từng hộp.

Khoảng không phía trên tủ lạnh có thể tận dụng làm một "kho chứa đồ" nhỏ

Thêm chỗ chứa đồ đặt trong cánh tủ

Mặt trong cánh tủ bếp, tủ quần áo hay tủ lavabo thường bị bỏ trống, trong khi đây lại là nơi rất phù hợp để cất những món đồ nhỏ.

Ở bếp, có thể gắn móc hoặc thanh treo để chứa kéo, dụng cụ mở nắp, khăn lau, muôi… Trong phòng tắm, mặt trong cánh tủ có thể bố trí các hộp nhỏ đựng mỹ phẩm, lược hoặc đồ chăm sóc cá nhân.

Cánh tủ quần áo cũng có thể tận dụng để treo khăn quàng, thắt lưng và phụ kiện.

Điểm cần lưu ý là không nên treo quá nhiều đồ nặng. Cánh tủ vốn không được thiết kế để chịu tải lớn, vì vậy khu vực này phù hợp nhất với những vật dụng nhẹ.

Không bỏ qua khu vực gầm giường

Với những căn phòng nhỏ, gầm giường có thể thiết kế thành một trong những khu vực lưu trữ đáng giá nhất.

Các hộp thấp có nắp hoặc hộp có bánh xe rất phù hợp để cất quần áo trái mùa, chăn ga dự phòng, vali nhỏ và những món đồ chỉ sử dụng vài lần mỗi năm. Hộp có bánh xe còn giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn, không phải bê cả thùng ra ngoài.

Tuy nhiên, vì gầm giường thường ít thông thoáng, nên các món đồ dễ hút ẩm cần được đóng kín và khu vực này cũng cần vệ sinh định kỳ.

Một nguyên tắc đơn giản là đồ dùng hằng ngày không nên cất dưới gầm giường. Đây chỉ nên là nơi dành cho những món ít sử dụng.

Gầm giường có thể thiết kế thành một trong những khu vực lưu trữ đáng giá

Khe hẹp giữa đồ nội thất

Khoảng trống giữa tủ lạnh và tường, máy giặt và tủ hay cạnh lavabo đôi khi chỉ rộng 10 - 15 cm, không đủ để đặt một chiếc tủ thông thường. Nhưng một chiếc kệ hẹp có bánh xe hoặc ngăn kéo trượt lại có thể tận dụng rất tốt diện tích này.

Trong bếp, kệ kéo có thể chứa gia vị, túi đựng thực phẩm, màng bọc hoặc khăn giấy. Ở khu vực giặt giũ, đây có thể là nơi để chất tẩy rửa, bàn chải và các dụng cụ vệ sinh.

Cách lưu trữ theo chiều dọc cũng giúp tận dụng không gian tốt hơn mà không làm lối đi bị thu hẹp.

Thiết kế "kho mini" mặt sau cánh cửa

Mặt sau cánh cửa là một khoảng không thường bị bỏ quên nhưng lại đặc biệt hữu ích với nhà có lối vào nhỏ.

Móc treo hoặc túi nhiều ngăn có thể dùng để cất mũ, túi xách, khẩu trang, đồ vệ sinh giày hay những vật dụng cần lấy nhanh trước khi ra ngoài. Trong phòng ngủ, khu vực này cũng có thể dùng để treo áo khoác nhẹ hoặc quần áo mặc ở nhà.

Tuy nhiên, không nên treo quá nhiều đồ khiến cánh cửa trở nên nặng, khó đóng mở hoặc biến thành một điểm bừa bộn mới.