Chi tiết số lượng Đội dân phòng, thành viên Đội dân phòng tại địa bàn cấp xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có 1.454 Đội dân phòng với 5.881 thành viên

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4106/QĐ-UBND về số lượng Đội dân phòng, thành viên Đội dân phòng tại địa bàn cấp xã thuộc thành phố.

Theo quyết định, toàn thành phố có 1.454 Đội dân phòng, tương ứng với 1.454 thôn, tổ dân phố, với tổng số 5.881 thành viên Đội dân phòng.

Trong đó, một số địa bàn có số lượng Đội dân phòng và thành viên lớn như Thanh Khê với 80 Đội, 335 thành viên; Ngũ Hành Sơn 54 Đội, 224 thành viên; Hòa Khánh 52 Đội, 206 thành viên; Hòa Cường 52 Đội, 184 thành viên; Hải Châu 51 Đội, 226 thành viên; An Khê 43 Đội, 172 thành viên; Sơn Trà 41 Đội, 152 thành viên và An Hải 40 Đội, 159 thành viên.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập, bảo đảm hoạt động Đội dân phòng, thành viên Đội dân phòng

UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập, bảo đảm hoạt động Đội dân phòng, thành viên Đội dân phòng tại thôn/tổ dân phố trên địa bàn đúng theo quy định pháp luật, Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND ngày 31-7-2026 của HĐND thành phố quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng và mức hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định của UBND thành phố.

Toàn văn Quyết định số 4106/QĐ-UBND về số lượng Đội dân phòng, thành viên Đội dân phòng tại địa bàn cấp xã thuộc TP Đà Nẵng

Số lượng đội dân phòng, thành viên đội dân phòng trên địa bàn cấp xã thuộc TP Đà Nẵng