Phú Mỹ Hưng 2.0: Một diện mạo mới từ những không gian đã hình thành

Phú Mỹ Hưng dời địa điểm sàn giao dịch

Sau hơn hai thập niên hiện diện tại trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng, tòa nhà Lawrence S. Ting sắp khép lại một chặng đường. Từ ngày 1.10.2026, Sàn Giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng sẽ chuyển sang Crescent Residence 3 (số 109 đường Tôn Dật Tiên, khu vực hồ Bán Nguyệt). Việc di chuyển này là bước chuẩn bị để bàn giao mặt bằng, phục vụ kế hoạch tháo dỡ tòa nhà và triển khai một tổ hợp phức hợp thế hệ mới trên khu đất C1 rộng khoảng 1,5 ha.

Thông tin này đáng chú ý không chỉ bởi một công trình quen thuộc của Phú Mỹ Hưng sắp bị phá bỏ. Lawrence S. Ting được đưa vào vận hành từ năm 2004, cao 12 tầng, tại số 801 đại lộ Nguyễn Văn Linh, từng là trụ sở chính của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Nơi đây cũng là địa điểm tiếp đón các đoàn khách trong nước và quốc tế, các chuyên gia đến làm việc, tham quan và tìm hiểu về đô thị.

Tòa nhà Lawrence S. Ting sắp khép lại một chặng đường. Ảnh: PMH

Năm 2020, khi Phú Mỹ Hưng Tower tại số 8 Hoàng Văn Thái cùng tổ hợp Crescent Mall giai đoạn 2 đi vào hoạt động, nhiều khối phòng ban của Công ty Phú Mỹ Hưng và các doanh nghiệp thuê văn phòng vẫn tiếp tục làm việc tại Lawrence S. Ting. Với những thế hệ nhân viên từng gắn bó với tòa nhà, vì thế, câu chuyện “phá dỡ tòa nhà” không khỏi gợi cảm xúc, đồng thời đặt ra một câu hỏi rất tự nhiên: Vì sao một công trình 20 năm tuổi vẫn còn đẹp, còn sử dụng tốt lại được thay thế?

Câu trả lời nằm ở kế hoạch dành cho khu đất C1 và sự thay đổi về quy mô, chức năng của khu vực này. Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, sau khi phá dỡ công trình vốn phục vụ chủ yếu nhu cầu làm việc, thì khu đất C1 này được định hướng trở thành một điểm đến đô thị đa chức năng, gồm khách sạn, văn phòng hạng A, căn hộ dịch vụ và trung tâm mua sắm cao cấp.

Lô đất rộng 1,5 ha, nằm trong Khu Thương mại Tài chính Quốc tế, tại vị trí cửa ngõ đô thị. Công trình dự kiến cao 23 tầng, tổng diện tích sàn gần 100.000 m² và được định hướng như một kiến trúc biểu tượng ở cửa ngõ phía Nam.

Thiết kế công trình được giao cho Nihon Sekkei, đơn vị kiến trúc Nhật Bản đứng sau một số công trình nổi bật tại Tokyo, trong đó có tổ hợp Azabudai Hills. Như vậy, điều đang diễn ra tại khu đất Lawrence S. Ting không đơn thuần là thay một tòa nhà cũ bằng một tòa nhà mới mà đó là sự chuyển dịch từ một nơi làm việc sang một điểm đến có nhiều chức năng hơn, tương ứng với những nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng cư dân, chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế.

Khi một công trình vẫn còn tốt nhưng đã đến lúc thay đổi

Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Đô Thị về bài toán kinh tế – quy hoạch phía sau quyết định kết thúc vòng đời của một công trình chưa xuống cấp, ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết quy mô dân cư không chỉ tại Phú Mỹ Hưng mà cả các khu vực phụ cận đã phát triển mạnh, hình thành những cộng đồng dân cư rộng lớn.

Lawrence S. Ting được đưa vào vận hành từ năm 2004, cao 12 tầng, tại số 801 đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ảnh: PMH

Theo ông Hưng, sự dịch chuyển và gia tăng dân số thể hiện rõ dọc các trục giao thông huyết mạch như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh nối dài xuống Nhà Bè và toàn bộ khu vực Quận 7 trước đây. “Sự hình thành và lấp đầy của hàng loạt cụm đô thị vệ tinh xung quanh chính là nền móng, là cơ sở thực tế quan trọng để chúng tôi đi đến quyết định: Đã đến lúc chuyển đổi các công trình mang tính chất chuyển tiếp, tạm thời trước đây thành những tổ hợp công trình kiến trúc hoàn chỉnh, đúng với công năng quy hoạch định sẵn”, ông Hưng cho biết.

Ông Hưng cho biết hoàn toàn đồng ý rằng, xét về mặt kỹ thuật, tòa nhà hiện tại vẫn có thể sử dụng tốt trong vòng 20 đến 30 năm nữa mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, theo ông, đây là thời điểm chín muồi để thực hiện sự thay đổi. Công việc bắt đầu từ khu vực Hồ Bán Nguyệt và trong vòng 3-4 năm tới, một hình hài đô thị hoàn chỉnh hơn sẽ lộ diện.

Cách lý giải này đặt việc tháo dỡ Lawrence S. Ting trong một câu chuyện rộng hơn về sự trưởng thành của đô thị. Một công trình có thể vẫn vận hành tốt về mặt kỹ thuật, nhưng khi quy mô kiến trúc và công năng không còn tương xứng với sự phát triển của khu vực, việc giữ nguyên hiện trạng không nhất thiết đồng nghĩa với việc sử dụng hiệu quả nhất quỹ đất.

Khi được thay thế, công trình C1 như vừa nêu trên, được kỳ vọng không chỉ có tầm vóc lớn hơn mà còn tạo sự kết nối với hệ thống kiến trúc, thương mại và dịch vụ đang hình thành tại Phú Mỹ Hưng. Mục tiêu được ông Hưng nhấn mạnh là tạo ra một không gian mà cư dân, người dân TP.HCM và du khách có thể trải nghiệm trong cả ngày, đồng thời có thêm lý do để quay trở lại.

“Điều tôi muốn nhấn mạnh là chiến lược chuyển đổi này hoàn toàn nằm trong định hướng quy hoạch nhất quán ngay từ ban đầu của Phú Mỹ Hưng, chứ không phải là sự phát triển vượt khung hay tự phát. Những công trình trước đây chỉ mang tính chất phục vụ nhu cầu giai đoạn đầu của đô thị. Chúng tôi luôn tính toán kỹ lưỡng để mọi bước đi đều thực tế, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, không gây lãng phí nguồn lực và luôn bám sát mục tiêu hoàn thiện một đô thị kiểu mẫu", ông Hưng chia sẻ với phóng viên Người Đô Thị.

Công trình C1 trên nền đất tòa nhà Lawrence S. Ting trước đây được định hướng sẽ là kiến trúc biểu tượng cửa ngõ đô thị. Ảnh phối cảnh.

Phú Mỹ Hưng 2.0: từ nền tảng đã có đến hệ sinh thái đô thị mới

Quyết định thay thế Lawrence S. Ting cũng gắn với một chương phát triển rộng hơn mà Phú Mỹ Hưng gọi là Phú Mỹ Hưng 2.0. Năm 2024, chủ đầu tư công bố chiến lược phát triển đô thị giai đoạn mới, với định hướng nâng tầm toàn diện giá trị đô thị thông qua cải tạo cảnh quan, gia tăng tiện ích thương mại – dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đồng thời phát triển các công trình y tế, văn hóa nghệ thuật và những trải nghiệm đô thị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Người Đô Thị, ông Trương Quốc Hưng khẳng định giai đoạn 2.0 là “nâng cấp những giá trị đã hình thành, chứ không phải thay thế Phú Mỹ Hưng hiện hữu”.

Phân kỳ đầu tiên của chiến lược này bao gồm hàng loạt công trình quy mô tại các khu vực trọng điểm như Khu Thương mại Tài chính Quốc tế, hồ Bán Nguyệt, Khu Thể thao – Chăm sóc sức khỏe và Khu Kênh Đào. Theo thông tin Phú Mỹ Hưng công bố, tổng mức đầu tư của các dự án trong phân kỳ đầu tiên lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trải rộng từ chỉnh trang cảnh quan, thương mại – dịch vụ đến văn hóa nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe và nhà ở...

Công trình C1 này được định hướng trở thành một điểm đến đô thị đa chức năng, gồm khách sạn, văn phòng hạng A, căn hộ dịch vụ và trung tâm mua sắm cao cấp.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ Phú Mỹ Hưng 2.0 được đặt vào những công trình và chương trình cụ thể. Việc tháo dỡ Lawrence S. Ting để chuẩn bị cho C1 vì vậy là một trong những động thái cho thấy cách chiến lược này được triển khai trên thực tế: không kéo dài khả năng khai thác một công trình chỉ vì công trình đó vẫn còn có thể sử dụng, mà dành quỹ đất cho hệ chức năng mới phù hợp hơn với nhu cầu của đô thị ở giai đoạn tiếp theo.

Nếu Phú Mỹ Hưng của những năm đầu thế kỷ XXI tập trung xây dựng nền tảng của một khu đô thị hiện đại, thì Phú Mỹ Hưng 2.0 được ông Hưng mô tả là bước hướng tới một hệ sinh thái đô thị quốc tế. Ở đó, cư dân không chỉ sống mà còn làm việc, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, thưởng thức nghệ thuật, giải trí và sử dụng những dịch vụ ngày càng cao cấp ngay trong đô thị.

Định hướng này cũng hướng đến những nhu cầu đang thay đổi tại TP.HCM, đó là thế hệ cư dân trẻ thành đạt, doanh nhân và chuyên gia quốc tế, những gia đình có tiêu chuẩn sống ngày càng cao, cùng cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm môi trường làm việc và giao thương mang tính quốc tế.

Một đô thị quốc tế, theo cách tiếp cận này, không chỉ được nhận diện bằng những tòa nhà đẹp. Giá trị còn nằm ở những thương hiệu, dịch vụ, trải nghiệm, hoạt động văn hóa, khả năng kết nối và chất lượng sống diễn ra bên trong, giữa các công trình. Việc thay thế Lawrence S. Ting bằng tổ hợp C1 vì thế có thể được nhìn như một lát cắt cụ thể của quá trình chuyển đổi đó.

Sau hơn 20 năm, một tòa nhà từng là nơi làm việc và đón tiếp khách đang chuẩn bị khép lại vai trò của mình. Khu đất 1,5 ha sẽ được dành cho một tổ hợp có quy mô và chức năng hoàn toàn khác. Sàn Giao dịch bất động sản Phú Mỹ Hưng cũng chuyển sang địa điểm mới từ ngày 1.10.2026, mở đầu cho bước tiếp theo của khu đất C1. Theo đại diện Phú Mỹ Hưng, đây không chỉ là sự thay đổi của một địa chỉ mà còn cho thấy cách một đô thị đã hình thành và vận hành qua nhiều thập niên đang tiếp tục điều chỉnh cấu trúc của mình, từ những công trình phục vụ giai đoạn đầu sang các không gian đa chức năng, đáp ứng nhiều lớp nhu cầu hơn...