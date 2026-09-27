Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt, phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Chiều 27.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri 10 phường.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và ghi nhận đầy đủ những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, phát triển cuối cùng phải được đo bằng cuộc sống của nhân dân. Tăng trưởng cao là cần thiết, nhưng tăng trưởng phải tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, nhà ở phù hợp hơn, môi trường trong lành hơn, bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn. Nếu kinh tế tăng trưởng mà những bức xúc chính đáng hằng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển chưa thể coi là đầy đủ.

Nhấn mạnh trong bức tranh chung của đất nước, Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Thủ đô phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống. Đây là những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.

Về những kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch, chính sách đất đai và việc triển khai các đề án, dự án lớn trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng. Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập. Thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực và triển khai nhiều công trình, dự án lớn, có thể làm thay đổi diện mạo Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, vui mừng, phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn; nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại; công khai đầy đủ thông tin, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học. Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt; phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của Thủ đô. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt; phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của Thủ đô. Đổi mới không có nghĩa là làm mới tất cả; bảo tồn cũng không có nghĩa là giữ nguyên tất cả. Phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quy hoạch cũng phải gắn chặt với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn, quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế, góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước; đồng thời, phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích. Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sách tốt phải làm cho quá trình thực hiện dự án công bằng hơn và giảm những khiếu kiện kéo dài từ gốc.

Về những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, những phản ánh của cử tri cần được thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc của chính quyền cơ sở. Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng biên chế. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng; chỗ thừa phải điều chỉnh, chỗ thiếu phải bổ sung, quan trọng nhất là đúng người, đúng chuyên môn, đúng việc.

Phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không đẩy lên trên, không để người dân phải đi nhiều nơi. Công tác dân vận cũng phải đặt trong yêu cầu đó. Dân vận tốt nhất là gần dân, hiểu dân và giải quyết tốt những công việc chính đáng của dân. Thước đo cuối cùng của bộ máy cơ sở là người dân có phải đi lại ít hơn, thủ tục nhanh hơn, kiến nghị có được giải quyết rõ ràng, kịp thời hơn.

Liên quan đến những kiến nghị về giáo dục, y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, đây là những việc liên quan trực tiếp đến từng gia đình, về vấn đề giáo dục phổ thông, Ban Bí thư đã thành lập Đoàn giám sát đánh giá toàn diện vấn đề giáo dục phổ thông và sẽ có những giải pháp cụ thể. Một việc nhỏ như thiếu sách giáo khoa - mặc dù đã được tập trung giải quyết, nhưng cũng để lại nhiều bài học trong trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan chức năng. Công việc chỉ thực sự hoàn thành khi người dân nhận được kết quả, chứ không phải khi cơ quan quản lý đã làm hết quy trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, y tế cơ sở phải thực sự trở thành nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân; phải gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, có cơ chế đưa người có chuyên môn về cơ sở, kết nối tuyến dưới với tuyến trên bằng công nghệ và dữ liệu. Nhà ở xã hội, nhà tái định cư cũng không chỉ là có một căn nhà, mà phải là một nơi người dân có thể sống ổn định, thuận tiện, có đủ những điều kiện thiết yếu xung quanh.

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN

Về những vấn đề liên quan đến môi trường sống và an toàn của người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đây không phải là những việc nhỏ và càng không phải việc riêng của một ngành mà là cả hệ thống chính trị, mọi người dân đều phải chung tay giải quyết. Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, từ “ra quân” theo đợt sang phòng ngừa, kiểm soát từ gốc; quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin, xác định rõ nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm xử lý. Riêng ô nhiễm không khí phải có cách tiếp cận vùng, phối hợp với các địa phương lân cận, bởi ô nhiễm không có ranh giới hành chính.

Đối với an toàn thực phẩm, phải kiểm soát cả chuỗi từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến lưu thông, tăng truy xuất nguồn gốc và xử lý thật nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, những hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân; không để khoảng trống, khe hở trong quản lý từ khâu cấp phép, kiểm nghiệm, quảng cáo đến phân phối và truy xuất sản phẩm.

Bộ Chính trị đã có chủ trương về thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, đề nghị Hà Nội chủ động chuẩn bị các phương án triển khai thực hiện, tinh thần là phải rõ trách nhiệm các cơ quan và phải tạo được chuyển biến đột phá thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hai kỳ họp vừa qua Quốc hội đã tập trung rất nhiều vào mở đường về thể chế. Kỳ họp thứ hai phải tiếp tục tinh thần đó, đồng thời quan tâm hơn đến “đầu ra” của thể chế: luật đã ban hành có thực sự đi vào cuộc sống không; phân cấp có đi cùng nguồn lực không; thủ tục có thực sự giảm không; những nguồn lực được khơi thông có chuyển thành dự án, sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho nhân dân hay chưa.

Đối với Hà Nội, người dân phải cảm nhận được sự đổi mới qua một tuyến đường bớt ùn tắc, một trận mưa không còn gây ngập, một khu phố sạch hơn, một bữa ăn an toàn hơn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một lần khám bệnh thuận tiện hơn, một di sản được chăm sóc tốt hơn và một kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể; để Thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống.