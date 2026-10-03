Chân sút vừa lập hat-trick cho đội tuyển Malaysia đã từng ghi bàn ở Việt Nam

Chân sút vừa ghi 3 bàn vào lưới ĐT Singapore

ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Malaysia trong trận tranh hạng Ba ở giải FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5/10. Một trong những cầu thủ ấn tượng bên phía ĐT Malaysia là Bergson da Silva, tiền đạo vừa lập hat-trick vào lưới ĐT Singapore.

Trong chiến thắng 6-0 của ĐT Malaysia ngày 1/10, Bergson mở tỉ số bằng quả phạt đền ở phút thứ 8, ghi bàn nữa vào lưới ĐT Singapore ở phút 62 trước khi hoàn tất hat-trick trong thời gian bù giờ.

ĐT Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trước trận tranh hạng Ba. Ảnh: VFF.

Đây mới là giải đấu đầu tiên Bergson khoác áo ĐT Malaysia, theo FIFA. Hồi tháng 9, tiền đạo sinh tại Brazil đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia sau khi có 5 năm cư trú tại nước này, theo Thông tấn xã Quốc gia Malaysia (Bernama).

Ngay trong trận ra mắt gặp ĐT Bangladesh ngày 25/9, Bergson đã ghi một bàn, góp công vào chiến thắng 3-0 của ĐT Malaysia. Như vậy, sau 3 trận tại FIFA ASEAN Cup, tiền đạo 35 tuổi đã có 4 bàn thắng.

Tiền đạo Bergson (số 9) của ĐT Malaysia ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Bangladesh ở giải FIFA ASEAN Cup vào ngày 25/9/2026. Ảnh: Malaysia NT FB.

Từng ghi bàn ở Việt Nam

Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể cũng đã biết đến Bergson.

Ngày 5/2/2026, Bergson cùng CLB Johor Darul Ta'zim (JDT, của Malaysia) gặp CLB Nam Định tại sân Thiên Trường (Việt Nam) ở vòng bảng Giải Vô địch các CLB Đông Nam Á 2025/26 (thường được gọi là Cúp C1 Đông Nam Á).

Trong trận này, CLB Nam Định dẫn trước, nhưng đến phút 87, Bergson thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho JDT.

Tình huống Bergson sút penalty vào lưới CLB Nam Định ngày 5/2/2026. Ảnh: ASEAN United FC.

Khả năng ghi bàn của Bergson đã được thể hiện trong thời gian dài ở cấp CLB. Hồi tháng 1 năm nay, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho biết tiền đạo này đã ghi 168 bàn sau 164 trận cho JDT kể từ khi gia nhập câu lạc bộ này.

Vì vậy, khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia trong trận tranh hạng Ba ngày 5/10, Bergson là một trong những chân sút mà các cầu thủ Việt Nam cần lưu ý, vì Bergson có vẻ rất "mắn bàn" và cũng đã từng ghi bàn trước một CLB của Việt Nam.