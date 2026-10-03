Thắng Pakistan, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều nỗi lo

Trước đối thủ kém gần 100 bậc FIFA, việc bị dẫn trước, bế tắc trong hiệp 1 và hai lần để thủng lưới cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Sự khác biệt từ Đình Bắc

Pakistan không chơi theo kịch bản lùi sâu phòng ngự như dự đoán. Đội bóng Nam Á chủ động tranh chấp, đẩy đội hình lên và gây sức ép ngay từ khu vực giữa sân.

Đình Bắc (phải) để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng trước Pakistan

Trong thế trận ấy, Việt Nam thiếu tốc độ trong những đường lên bóng, khoảng cách giữa các tuyến không thật sự hợp lý, khiến các pha phối hợp dễ bị đối phương hóa giải.

Điểm đáng chú ý nhất của trận đấu nằm ở những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik sau giờ nghỉ. Khi Việt Nam thực sự bế tắc, Đình Bắc và Phan Tuấn Tài được tung vào sân. Chỉ ít phút sau, Tuấn Tài chọc khe để Hai Long thoát xuống ghi bàn gỡ hòa.

Đình Bắc tiếp tục trở thành nhân tố quyết định. Một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo của tiền đạo trẻ cho thấy Việt Nam không nhất thiết phải tìm một cầu thủ thay thế Xuân Son theo đúng nghĩa trung phong.

Khi có tốc độ, khả năng đột phá và những pha di chuyển không bóng, đội tuyển vẫn có thể tạo ra khoảng trống bằng một hệ thống tấn công linh hoạt.

Sự xuất hiện của Đình Bắc cũng làm thay đổi cách Việt Nam tiếp cận khung thành Pakistan. Bóng được đưa lên phía trước nhanh hơn, những pha đột phá trực diện xuất hiện nhiều hơn, qua đó mở ra khoảng trống cho Hai Long, Hoàng Đức và Williams Minh Hoàng.

Đây có thể là một phần lời giải cho bài toán hàng công sau khi Xuân Son vắng mặt.

Thay vì phụ thuộc vào một trung phong có khả năng làm tường và kết thúc, Việt Nam có thể phát huy sức mạnh tập thể thông qua tốc độ của Đình Bắc, khả năng xâm nhập của Hai Long, những pha băng lên từ tuyến hai của Hoàng Đức và sự cơ động của Williams Minh Hoàng.

Dấu ấn Hoàng Đức

Hoàng Đức một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 là dấu ấn rõ nhất, nhưng giá trị của tiền vệ này không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn.

Hoàng Đức và các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh trong những lúc khó khăn nhất

Ngay trong hiệp 1, khi Việt Nam gặp khó khăn, Hoàng Đức vẫn là người tạo ra đường chuyền đáng chú ý để Williams Minh Hoàng đối mặt thủ môn Pakistan. Sang hiệp 2, khi tốc độ được đẩy cao và xung quanh Hoàng Đức có nhiều phương án di chuyển hơn, ảnh hưởng của anh càng được thể hiện rõ.

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là dấu hỏi lớn. Việc để hàng công của đội bóng hạng 198 thế giới ghi 2 bàn cho thấy sự thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái và xử lý sai sót cá nhân.

Chiến thắng trước Pakistan mang lại cảnh giác vừa vui nhưng vừa là lời cảnh báo. Việt Nam chỉ thực sự chơi tốt khi bị đẩy vào thế phải thay đổi.

Trong trận tranh hạng ba tới đây với Malaysia, đội tuyển cần tạo ra nhịp độ và sức ép ngay từ đầu, thay vì chờ đến hiệp 2 mới tìm thấy phiên bản hiệu quả nhất của mình.