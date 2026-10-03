Ngày hội bóng đá kỷ niệm 70 năm CLB Công an Hà Nội đầy cảm xúc

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập CLB CAHN (10/10/1956 - 10/10/2026), với sự tham dự của 5 đội gồm: cựu cầu thủ CAHN, cựu cầu thủ Thể Công, cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam (tập hợp cựu danh thủ trên khắp cả nước) và đội bóng cổ động viên CAHN.

Phó Chủ tịch CLB CAHN Trần Văn Hùng tặng hoa, cờ lưu niệm và động viên các đội trước giờ thi đấu

Ngày hội là dịp để các thế hệ cầu thủ từng khoác áo CAHN cùng những đội bóng giàu truyền thống gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ. Các trận đấu giao hữu diễn ra trong không khí sôi nổi, tạo cơ hội để các cựu cầu thủ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường đã qua.

Nhiều cựu danh thủ thủ tới dự sự kiện.

Đáng chú ý, cuộc so tài giữa các cựu cầu thủ CAHN và cựu cầu thủ Thể Công tái hiện những cuộc đối đầu giàu ký ức của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó là các trận đấu giữa cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam và cựu cầu thủ Thể Công.

Dù không còn duy trì được thể lực như thời kỳ đỉnh cao, các cựu danh thủ vẫn mang tới những pha bóng giàu cảm xúc. Ngày hội không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp tri ân các thế hệ đi trước và những người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng qua nhiều giai đoạn.

Tham gia Ngày hội bóng đá có 5 đội gồm: cựu cầu thủ CAHN, cựu cầu thủ Thể Công, cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam và đội bóng cổ động viên CAHN.

Thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch CLB CAHN, đã xuống sân tặng hoa, cờ lưu niệm, gửi lời chúc sức khỏe và động viên các cựu danh thủ trước khi bước vào các trận đấu.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Cựu cầu thủ bóng đá CAHN, cho biết mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập đội bóng (10/10), các cựu cầu thủ lại có dịp hội ngộ tại sân Hàng Đẫy. Năm nay, hoạt động được tổ chức với quy mô lớn hơn, quy tụ nhiều danh thủ trên khắp cả nước, tạo cơ hội để các thế hệ gặp gỡ, hàn huyên và ôn lại những ký ức đáng nhớ.

Một số hình ảnh tại trận đấu giữa đội ảnh trận Cựu cầu thủ Công an Hải Phòng gặp Cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam

Ngày hội có sự hiện diện của nhiều thành viên CAHN hiện nay như trợ lý HLV Phạm Thành Lương, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải, thủ môn Nguyễn Filip, Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Các cầu thủ giao lưu, ký tặng người hâm mộ và gặp gỡ những cựu danh thủ từng góp phần tạo nên truyền thống của đội bóng.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Quang Hải nhấn mạnh trách nhiệm của CAHN khi thi đấu tại các sân chơi quốc tế, đồng thời khẳng định các cầu thủ hiện nay có trách nhiệm tiếp nối những giá trị truyền thống mà các thế hệ đi trước để lại.

Thủ quân CLB CAHN cùng nhiều cựu danh thủ trên khán đài sân Hàng Đẫy chiều 3/10.

“Tôi tự hào là một phần của tập thể này. Trên cương vị đội trưởng, tôi luôn nói với đồng đội rằng chúng ta là những người tiếp nối những giá trị truyền thống thiêng liêng mà bậc cha chú để lại. Chúng tôi hiểu mình còn rất nhiều điều phải làm, không chỉ ở khía cạnh bóng đá, để giữ gìn những giá trị của các tiền bối, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô”, Quang Hải cho biết.

Theo tiền vệ sinh năm 1997, các cầu thủ CAHN hiểu rõ trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gây dựng, đồng thời nỗ lực thi đấu tốt để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô.

Bên ngoài sân, đông đảo cổ động viên tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, nhận quà tặng và chụp ảnh cùng các cầu thủ qua nhiều thế hệ. Những màn giao lưu, ký tặng của Nguyễn Filip, Trần Đình Trọng với người hâm mộ góp phần tạo nên không khí gần gũi, gắn kết trong ngày hội.

Các cầu thủ CLB CAHN giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện.