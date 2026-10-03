4 đội Cao Bằng vào tứ kết, bán kết Giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc

Trận tứ kết giữa đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng và đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên.

Trong ngày thi đấu thứ ba, các đội thi đấu 30 trận, gồm 20 trận vòng bảng, 4 trận tứ kết nữ lứa tuổi 54 - 60, 4 trận tứ kết nữ trên 61 tuổi và 2 trận bán kết nam lứa tuổi 45 - 51. Nhiều cuộc so tài diễn ra quyết liệt, thu hút sự quan tâm của khán giả, tiêu biểu như trận giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội gặp Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng gặp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc gặp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang. Các vận động viên thi đấu nỗ lực, tạo nên những màn tranh bóng giằng co, hấp dẫn, nhất là ở các nội dung thi đấu loại trực tiếp.

Các đội bóng Cao Bằng tiếp tục có kết quả tích cực. Ở nội dung nữ lứa tuổi 54 - 60 và trên 61 tuổi, 2 đội giành quyền vào tứ kết. Nội dung nam lứa tuổi 47 - 53, 45 - 51, 2 đội giành quyền vào vòng bán kết. Kết quả cho thấy các đội chủ nhà đang duy trì được phong độ thi đấu ổn định, từng bước tiến sâu ở nhiều nội dung tại giải.

Ngày mai 4/10, giải bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các trận tứ kết và chung kết ở các nhóm tuổi, qua đó xác định thứ hạng các đội tại giải. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Kết quả các trận chung kết và thứ hạng chung cuộc sẽ được Báo Cao Bằng điện tử cập nhật.