Golfer Tom Kim 'thoát' nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV Asiad 20

Bước vào vòng cuối hôm nay với lợi thế một gậy, Tom Kim (tên thật Kim Joo-hyung) đánh 64 gậy (-6) để mang HCV về cho nước nhà với tổng điểm -18. Anh kết thúc giải với cách biệt ba gậy so với Higa Kazuki (Nhật Bản), Wenyi Ding (Trung Quốc) và Sadom Kaewkanjana (Thái Lan).

Tom Kim khởi đầu mạnh mẽ với bốn birdie ở các hố 2, 4, 6 và 8, đạt tổng điểm -4 sau 9 hố đầu. Anh ghi thêm birdie ở hố 11 và eagle ở hố 13, nâng tổng điểm lên -19. Cú bogey ở hố 17 khiến Kim lùi về mốc -18, trước khi giữ par ở hố cuối để chắc chắn giành HCV.

Ngay sau khi góp mặt tại Presidents Cup tuần trước và là golfer ghi nhiều điểm nhất cho Đội Quốc tế, Kim lập tức đến Nhật Bản. Tại Kasugai Country Club, anh cùng Seonghyeon Kim và Doyeob Mun tranh tài ở nội dung đồng đội. Bộ ba Hàn Quốc bước vào vòng cuối với lợi thế một gậy nhưng khép lại giải đấu ở vị trí á quân, kém đội Trung Quốc hai gậy.

Ở bảng cá nhân, Doyeob Mun đồng hạng 8 với thành tích -8, còn Seonghyeon Kim đồng hạng 24 với thành tích +1.

Theo quy định, nam giới Hàn Quốc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trước năm 28 tuổi, trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 tháng. Tuy nhiên, vận động viên nếu giành HCV Asiad hoặc huy chương Olympic sẽ được miễn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự, nhưng vẫn phải tham gia khóa huấn luyện cơ bản kéo dài chưa đầy một tháng.

Tom Kim đã bốn lần vô địch PGA Tour, trong đó có danh hiệu Genesis Scottish Open hồi tháng 7. Anh cần giành HCV cá nhân hoặc đồng đội tại Asiad để được hưởng chế độ miễn trừ, tránh gián đoạn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Kim từng tìm cách giành suất miễn nghĩa vụ quân sự tại Olympic Paris 2024, nhưng kết thúc giải đấu kém vị trí giành HCĐ bốn gậy.

Trước Tom Kim, cựu đội trưởng CLB bóng đá Tottenham Heung-Min Son cũng được miễn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự sau khi cùng Hàn Quốc giành HCV Asiad 2018. Anh hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản kéo dài ba tuần vào năm 2020.

Đến Asiad 2023, hai golfer Sungjae Im và Si Woo Kim giành HCV đồng đội, qua đó được hưởng chế độ miễn trừ tương tự. Trong khi đó, Sangmoon Bae, thành viên đội tuyển Presidents Cup năm 2015, từng phải tạm dừng sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ quân sự.