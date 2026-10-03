Tuyển Thái Lan bị FIFA trừ điểm nặng, CĐV Thái Lan đòi đưa Kiatisuk trở lại

Thái Lan vẫn vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, thậm chí đã đánh bại tuyển Việt Nam để sớm giành ngôi đầu bảng. Nhìn vào kết quả, đây rõ ràng chưa phải một chiến dịch thất bại, nhưng người hâm mộ Thái Lan không hài lòng.

Sau trận thua Philippines 1-2, làn sóng chỉ trích HLV Anthony Hudson xuất hiện mạnh hơn. Nhiều CĐV Thái Lan bắt đầu đặt câu hỏi về hướng đi của đội tuyển, thậm chí nhắc lại những cái tên từng tạo nên một Thái Lan rất khác, trong đó có Kiatisuk Senamuang. Điều đáng chú ý là sự hoài nghi không chỉ xuất phát từ trận thua Philippines. Vấn đề nằm ở cách Thái Lan chơi bóng trong thời gian qua.

CĐV Thái Lan đòi Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

“Voi chiến” từng được nhận diện bằng khả năng kiểm soát bóng, những đường chuyền ngắn liên tục và cách đưa bóng vào 1/3 cuối sân bằng sự chủ động. Thái Lan có thể không phải lúc nào cũng vượt trội về thể hình hay tốc độ, nhưng từng khiến đối thủ khó chịu bởi khả năng giữ bóng và tổ chức thế trận.

Dưới thời Hudson, hình ảnh ấy không còn rõ ràng như trước. Thái Lan vẫn có những thời điểm kiểm soát bóng tốt, vẫn sở hữu những cầu thủ kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến. Nhưng vấn đề là sự kiểm soát chưa chuyển hóa thành sức ép thực sự. Khi tiến đến 1/3 sân đối phương, những phương án tấn công thường thiếu độ sắc, tốc độ luân chuyển giảm xuống và các tình huống quyết định chưa đủ nguy hiểm. Đây chính là điều khiến CĐV Thái Lan khó chịu.

Một đội tuyển có thể thắng bằng nhiều cách, nhưng khi cách chơi không còn phản ánh bản sắc quen thuộc, sự nghi ngờ sẽ xuất hiện. Đặc biệt với Thái Lan, nơi người hâm mộ từng quen với một đội bóng chủ động cầm bóng và áp đặt thế trận ở Đông Nam Á.

Thất bại trước Philippines càng khiến câu chuyện trở nên nóng hơn. Hudson đã xoay tua tới 8-9 vị trí bởi Thái Lan đã sớm giành vé vào chung kết. Vì thế, không thể dùng riêng trận đấu này để đánh giá toàn bộ công việc của HLV người Anh. Nhưng với CĐV, trận thua ấy lại trở thành giọt nước làm lộ rõ những vấn đề họ vốn đã tranh luận từ trước.

Và trong lúc Hudson chịu sức ép, Kiatisuk được gọi tên. HLV Kiatisuk gắn với một giai đoạn Thái Lan xây dựng được lối chơi có nhận diện rất rõ ràng, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại của Đông Nam Á. Bởi vậy, khi người hâm mộ bắt đầu mong muốn Kiatisuk hoặc Masatada Ishii trở lại, điều họ thực sự tìm kiếm có lẽ không chỉ là một HLV mới. Đó là một diện mạo khác cho tuyển Thái Lan.

Hudson vẫn còn cơ hội lớn nhất để trả lời bằng chính trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan sẽ gặp Indonesia vào ngày 5/10. Một chức vô địch có thể giúp giảm đáng kể sức ép hiện tại. Nhưng ngay cả khi Thái Lan bước lên ngôi cao nhất, câu hỏi về bản sắc vẫn sẽ còn đó. Bởi với một đội bóng từng được xem là chuẩn mực về khả năng kiểm soát và phối hợp ở Đông Nam Á, thắng thôi có lẽ chưa đủ để người hâm mộ cảm thấy hài lòng.