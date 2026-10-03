Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc (17h30 ngày 3/10), chung kết ASIAD 20

U23 Nhật Bản quyết tâm giành Huy chương Vàng

U23 Nhật Bản bước vào ASIAD 20 với tư cách đội chủ nhà và họ cũng là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho tấm Huy chương Vàng.

U23 Nhật Bản có trận đấu đầy khó khăn ở bán kết ASIAD 20.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc đang có những màn trình diễn đầy ấn tượng để góp mặt trong trận chung kết.

Hành trình tiến vào chung kết của U23 Nhật Bản khá thuận lợi khi họ lần lượt vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan và Thái Lan ở vòng bảng. Sau đó, dù gặp thử thách khó hơn rất nhiều là Triều Tiên tại tứ kết, nhưng “Samurai xanh” vẫn có chiến thắng 1-0.

Sau 4 trận đầu tiên, U23 Nhật Bản ghi tới 13 bàn và không thủng lưới lần nào. Thành tích này phần nào cho thấy sự ổn định của đội chủ nhà, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Thử thách lớn nhất với U23 Nhật Bản đến ở bán kết khi họ đối đầu Uzbekistan. Đội chủ nhà bị dẫn trước nhưng không mất bình tĩnh và kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 88, Sena Ishibashi ghi bàn đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Hòa nhau sau 120 phút, U23 Nhật Bản phải bước vào loạt sút luân lưu mới có thể vượt qua Uzbekistan để giành vé vào trận tranh Huy chương Vàng.

Tuy nhiên, việc phải trải qua 120 phút căng thẳng ở bán kết chắc chắn khiến thể lực của các cầu thủ Nhật Bản bị ảnh hưởng. Đây là một trong những vấn đề mà ban huấn luyện đội chủ nhà cần tính toán trước trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Tại ASIAD 20, dù đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng, nòng cốt của Nhật Bản lại là lứa U21. Tuy trẻ hơn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ thiếu kinh nghiệm hay bản lĩnh thi đấu.

Đội bóng xứ Mặt trời mọc được đánh giá rất cao với phong cách thi đấu kỷ luật, đoàn kết và sự kết dính trong lối chơi.

U23 Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp tục thống trị ASIAD

Bên phần sân đối diện, U23 Hàn Quốc cũng có hành trình tiến vào trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 20 đầy ấn tượng.

U23 Hàn Quốc đang chơi ấn tượng tại ASIAD 20.

U23 Hàn Quốc khởi đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Qatar, sau đó vượt qua Ả Rập Xê Út 2-0 và đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 4-0.

Đến bán kết, đoàn quân của HLV Lee Min-sung tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng thắng U23 Trung Quốc 2-1.

Sau 4 trận đấu tại ASIAD 20, U23 Hàn Quốc ghi tổng cộng 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Những con số cho thấy sự cân bằng khá tốt giữa tấn công và phòng ngự của đội bóng trẻ xứ Kim chi.

So với Nhật Bản, Hàn Quốc có lợi thế đáng kể về mặt kinh nghiệm khi đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ đã thi đấu ở môi trường bóng đá châu Âu như Bae Jun-ho hay Kim Ji-soo.

Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, chênh lệch chuyên môn giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản không quá lớn. Do đó, trận chung kết nhiều khả năng sẽ diễn ra rất khó lường và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có được chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: U23 Nhật Bản 2-1 U23 Hàn Quốc. Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản: Pisano; Kosugi, Tsuchiya, Nagano, Mori; Ishiwatari, Yasuda, Ishii; Michiwaki, Furuya, Ishibashi. U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong; Kim Ji Soo, Shin Min Ha, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun; Hwang Do Yun, Eom Ji Sung, Lee Seung Won; Bae Jun Ho, Lee Hyun Ju, Lee Young Jun.