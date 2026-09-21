Rực rỡ sắc hoa Thu
Trong những ngày đầu Thu, nhiều tuyến đường hoa dân vận, đường hoa phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang khoe sắc, tạo điểm nhấn sinh động cho diện mạo nông thôn và đô thị. Dọc các tuyến đường, những khóm hoa được trồng thành từng hàng, từng cụm, được cán bộ, hội viên và Nhân dân thường xuyên chăm sóc, vun trồng.
Từ những phần việc tưởng như giản dị, các địa phương đã từng bước hình thành những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng nếp sống văn minh.
Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường hoa còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng quê hương, góp thêm sắc màu, sức sống cho quê hương.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ruc-ro-sac-hoa-thu-261585.htm