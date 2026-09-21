Rực rỡ sắc hoa Thu

Từ những phần việc tưởng như giản dị, các địa phương đã từng bước hình thành những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng nếp sống văn minh.

Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường hoa còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng quê hương, góp thêm sắc màu, sức sống cho quê hương.

Sắc hoa vàng rực rỡ trong nắng thu tạo nên vẻ đẹp cho tuyến đường bên dòng sông Đà thơ mộng.

Tuyến đường đê thuộc địa phận xã Đào Xá rực rỡ sắc hoa.

Hoa chuông vàng được trồng nhiều trên các tuyến đường.

Xen những hàng chuông vàng là những nhành hoa Tường Vi mỏng manh.

Tuyến đường hoa điểm tô thêm sắc màu bên hồ Thiên Hương, xã Tam Nông.

Rặng hoa ngũ sắc làm không gian ngõ nhỏ ở phường Việt Trì thêm rực rỡ.

Những tuyến đường hoa được hội viên phụ nữ trồng, chăm sóc tạo nên diện mạo mới cho những miền quê.

Người dân thôn Minh Tâm, xã Minh Đài trồng, chăm sóc vườn hoa kiểu mẫu, tạo diện mạo mới cho miền quê thân yêu.