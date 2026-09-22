3.500 bánh Trung thu gửi tới trẻ em vùng khó và bệnh nhi

Theo Ban Tổ chức, chương trình được triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Lai Châu và một số địa bàn khác. Các hoạt động tập trung vào trao tặng quà, tổ chức vui chơi, giao lưu và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.

Đối tượng hưởng lợi của chương trình là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Tại Hà Nội, chương trình dự kiến trao quà và tổ chức hoạt động Trung thu cho các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Những phần quà Trung thu dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

3.500 bánh Trung thu được làm để trao tặng trẻ em

Một trong những hoạt động chính của chương trình là chuẩn bị bánh Trung thu và các phần quà dành cho thiếu nhi. Ban Tổ chức cùng học sinh, sinh viên đã trực tiếp làm và đóng gói 3.500 chiếc bánh nướng Trung thu truyền thống.

Bên cạnh bánh Trung thu, hàng nghìn phần quà cũng được chuẩn bị để gửi đến trẻ em tại các địa phương và bệnh viện. Theo Ban Tổ chức, việc trao quà nhằm hỗ trợ về vật chất, đồng thời động viên tinh thần các em trong dịp Tết Trung thu.

Các phần quà được chuyển tới những địa bàn có trẻ em còn gặp khó khăn, trong đó có Ninh Bình, Hưng Yên và Lai Châu. Chương trình cũng hướng tới những bệnh nhi đang phải điều trị, giúp các em có thêm hoạt động vui chơi trong thời gian ở bệnh viện.

Không chỉ trao quà, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Trong đó có múa lân, rước đèn, phá cỗ, giao lưu văn nghệ và các trò chơi.

Các em cũng được tham gia một số hoạt động gắn với văn hóa Trung thu truyền thống như làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm trống bỏi và tham quan triển lãm tranh “Sắc màu Trung thu”.

Mang không khí Trung thu đến với bệnh nhi

Đưa hoạt động Trung thu đến gần trẻ em khó khăn

Theo Ban Tổ chức, chương trình được xây dựng với mục tiêu để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi trong dịp Trung thu.

Với trẻ em đang điều trị tại bệnh viện, những hoạt động này được tổ chức theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào giao lưu, tặng quà và tạo không khí Trung thu.

Trong khi đó, tại các địa phương, chương trình kết hợp trao quà với tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi cho thiếu nhi. Ban Tổ chức kỳ vọng việc đưa các hoạt động truyền thống vào chương trình sẽ giúp các em có thêm trải nghiệm về Tết Trung thu.

Anh Nguyễn Phúc Đại, Trưởng Ban Tổ chức chuỗi chương trình “Tết Trung thu – Tết sẻ chia 2026”, cho biết chương trình hướng tới việc huy động sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong hoạt động chăm lo cho trẻ em.

“Chúng tôi coi tinh thần ấy là kim chỉ nam để tuổi trẻ hành động, để mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ là cho đi vật chất, mà còn lan tỏa trách nhiệm và lòng nhân ái trong cộng đồng”, anh Nguyễn Phúc Đại chia sẻ.

Không gian triển lãm tranh trong chương trình “Tết Trung thu – Tết sẻ chia 2026”

Gắn thiện nguyện với gìn giữ văn hóa Trung thu

Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn đặt trọng tâm vào việc giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với Tết Trung thu.

Theo đó, các hoạt động như làm đèn ông sao, làm trống bỏi, vẽ mặt nạ giấy bồi, rước đèn và phá cỗ được đưa vào chương trình nhằm tạo không gian để trẻ em trực tiếp trải nghiệm.

Ban Tổ chức cho rằng đây cũng là cách để hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở việc trao tặng vật chất mà kết hợp với giáo dục, trải nghiệm văn hóa và tạo sân chơi cho thiếu nhi.

Chương trình có sự tham gia của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Lực lượng trẻ tham gia từ khâu chuẩn bị bánh, đóng gói quà đến tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi.

Thông qua “Tết Trung thu – Tết sẻ chia 2026”, Ban Tổ chức hướng tới việc tạo thêm những hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em, nhất là những em còn gặp khó khăn về điều kiện sống hoặc đang phải điều trị tại bệnh viện.

Chương trình đồng thời kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần “sống trách nhiệm – sống sẻ chia – sống vì cộng đồng”, khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động xã hội bằng những việc làm cụ thể.