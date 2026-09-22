Sinh viên mang Trung Thu yêu thương đến với trẻ em vùng cao Đakrông

Đội Tình nguyện mang Trung Thu đến với trẻ em vùng cao Đakrông (Quảng Trị).

Mang Trung Thu đến với trẻ em vùng cao

Ngày 20/9, 28 thành viên Đội Tình nguyện thuộc Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) đã tập trung, chuẩn bị quà và các vật dụng cần thiết để lên đường đến xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Chuyến xe rời Huế từ sáng sớm mang theo những phần quà được chuẩn bị từ nguồn quỹ của Đội Tình nguyện cùng sự chung tay của các cá nhân, tổ chức đồng hành với chương trình “Trung Thu yêu thương 2026”.

Điểm đến của đoàn là điểm trường Ra Lây, thuộc Trường Mầm non Pa Nang, nơi các em nhỏ có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với các tình nguyện viên, chuyến đi không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để mang không khí Tết Trung Thu đến gần hơn với những em nhỏ ở vùng núi.

Vũ Anh Tú (năm thứ ba, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) chia sẻ: “Điều mình trân trọng nhất sau chuyến đi là những nụ cười trong trẻo của các em và tinh thần đồng lòng của các bạn tình nguyện viên trong quá trình gây quỹ, chuẩn bị quà. Hơn một chuyến đi thiện nguyện, đây là trải nghiệm giúp mình thêm yêu nghề giáo và có thêm động lực cống hiến sức trẻ cho cộng đồng”.

Vũ Anh Tú (trái) phụ trách phần dẫn chương trình của hoạt động tình nguyện “Trung Thu yêu thương 2026”.

Những món quà gửi gắm yêu thương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ

Chương trình “Trung Thu yêu thương 2026” được Đội Tình nguyện triển khai từ tháng 7. Trước ngày lên đường, các thành viên tổ chức gây quỹ bằng nhiều hình thức, đồng thời vận động sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Đội đã trao 135 suất quà, với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Từ những hoạt động gây quỹ trực tuyến, trực tiếp đến việc chuẩn bị văn nghệ, đồ trang trí và quà tặng, mỗi thành viên đều góp một phần công sức để chương trình được triển khai trọn vẹn.

Những phần quà đầy yêu thương được sinh viên chuẩn bị và tặng các em vùng cao.

Tại điểm trường Ra Lây, các em nhỏ được giao lưu văn nghệ, tham gia các hoạt động vui chơi cùng sinh viên và nhận những phần quà Trung Thu. Các tình nguyện viên cùng các em nhỏ tạo nên một Tết Trung Thu nhiều tiếng cười.

Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đội trưởng Đội Tình nguyện, trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) cho biết, chương trình không chỉ tạo cơ hội để các bạn sinh viên được trực tiếp đến với cộng đồng, hiểu hơn về cuộc sống của trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn mà còn là hành trình tiếp nối yêu thương - sứ mệnh của Đội trong suốt 16 năm qua. Qua đó, hoạt động tình nguyện trở thành một trải nghiệm thực tế, giúp các bạn trẻ biết sẻ chia và chủ động đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Đội Tình nguyện mong muốn thông qua hoạt động lần này có thể mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung Thu vui tươi, đồng thời tạo sự kết nối giữa sinh viên với giáo viên, phụ huynh và trẻ em tại địa phương.

Hành trình của 28 tình nguyện viên bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Gây quỹ, chuẩn bị quà, tập văn nghệ, sắp xếp hành lý rồi cùng nhau vượt đường xa và trao tặng những phần quà tràn ngập yêu thương. Khi những món quà được trao đi, tiếng cười vang lên tại điểm trường Ra Lây, giá trị của chuyến đi được nhân lên. Đó không chỉ là niềm vui của các em nhỏ mà còn là trải nghiệm đáng nhớ đối với những sinh viên đã đến với các em.

Từ TP. Huế đến Quảng Trị, hành trình ấy đã nối thêm một nhịp cầu yêu thương giữa sinh viên, tuổi trẻ và cộng đồng, để ánh trăng Trung Thu không chỉ hiện diện ở những nơi phố thị mà còn đến với những em nhỏ ở những điểm trường xa xôi.

(Ảnh: ĐTNCC)