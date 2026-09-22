Một tuần 'phượt' xuyên Việt Nam của tay vợt pickleball số 2 thế giới
Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright dành hơn một tuần khám phá Việt Nam, từ Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình đến TP.HCM, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc vùng miền.
Trong 24 giờ ở TP.HCM, tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường, từ đi bộ khám phá phố phường đến thưởng thức các món ăn, dịch vụ địa phương. Anna đi bộ khắp nơi, đùa rằng đến xe máy cũng "không dám" tông vào mình. Cô nói khi về nước sẽ nhớ hình ảnh những chiếc xe máy trên đường phố Việt Nam.
Trước đó, Anna đến Ninh Bình đúng thời điểm miền Bắc hứng chịu mưa lớn. Tràng An là điểm dừng chân đầu tiên của cô. Dù thời tiết không thuận lợi, nữ du khách vẫn ấn tượng với cảnh quan nơi đây và nhận xét "tuyệt đẹp". Anna trải nghiệm đi thuyền, dự định tham quan các hang động nhưng phải thay đổi kế hoạch do mưa lớn khiến mực nước tại một số hang trong quần thể di sản Tràng An dâng cao.
Một trong những điểm dừng chân đáng nhớ khác của Anna là Hà Giang Loop (tỉnh Tuyên Quang), nơi cô xem như "một giấc mơ" mà mình luôn nghĩ về. Hai ngày rong ruổi trên cung đường đèo mang đến cho nữ vận động viên trải nghiệm "kỳ diệu", khó quên, cùng những người bạn mới và góc nhìn khác về vùng đất này.
Từ ngày 10/9, Anna Bright đến Hà Nội, tham gia buổi giao lưu cùng đông đảo người hâm mộ tại một cụm sân ở phường Long Biên. Kết thúc chương trình, cô dành thời gian dạo phố cổ Hà Nội, ăn bún chả và uống cà phê. Từ đây, hành trình "xuyên Việt" của tay vợt người Mỹ được fan hâm mộ theo dõi qua những hình ảnh trên trang Fanpage hơn 50.000 lượt theo dõi.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/mot-tuan-phuot-xuyen-viet-nam-cua-tay-vot-pickleball-so-2-the-gioi-post1684695.html