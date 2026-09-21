Phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh giao lưu hữu nghị nhân dịp Trung Thu

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh tìm hiểu văn hóa cắm hoa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh tìm hiểu văn hóa cắm hoa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)