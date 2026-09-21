Văn hóa

Phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh giao lưu hữu nghị nhân dịp Trung Thu

Ngày 22/9 tại Di Hoà Viên Bắc Kinh, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Báo VietnamPlus
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Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh tìm hiểu văn hóa cắm hoa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh tìm hiểu văn hóa cắm hoa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh tìm hiểu văn hóa cắm hoa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh tìm hiểu văn hóa cắm hoa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Các phóng viên, nhà báo nước ngoài tại Bắc Kinh trải nghiệm văn hóa của Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phong-vien-nha-bao-nuoc-ngoai-tai-bac-kinh-giao-luu-huu-nghi-nhan-dip-trung-thu-post1137535.vnp