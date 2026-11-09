Rosé bị chê bai hát dở

Mới đây, tờ Marie Claire Korea đưa tin Rosé cùng loạt sao tham dự LACMA Art + Film Gala lần thứ 15 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Quận Los Angeles (Mỹ). Dàn sao Hàn Quốc tiếp tục thu hút sự quan tâm tại thảm đỏ. Năm nay, Rosé (BlackPink), Ningning (aespa), Park Bo Gum và người mẫu Soo Joo góp mặt. Rosé lựa chọn thiết kế nhung đen của Saint Laurent, điểm xuyết hàng cúc vàng và dải nơ lớn. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục với trang sức Tiffany & Co., tạo diện mạo gợi nhớ phong cách dạ tiệc thập niên 1980.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Rosé mới là một trong những điểm đáng chú ý của buổi tối. Là nghệ sĩ khách mời đặc biệt, cô biểu diễn loạt ca khúc gồm APT., Number One Girl, New Trick và Read My Mind của ban nhạc The Killers.

Hình ảnh Rosé tại sự kiện. Ảnh: 21metgala, Fansite.

Dù vậy, một đoạn video ghi lại phần trình diễn của nữ ca sĩ sau đó gây tranh luận trên mạng xã hội. Một số khán giả nhận xét bầu không khí bên dưới sân khấu khá trầm lắng. Nhiều người thậm chí chỉ trích giọng hát của Rosé là quá yếu ớt, mờ nhạt. Cũng có ý kiến cho rằng Rosé đang biểu diễn APT. quá nhiều dù bài hát được phát hành từ lâu.

“Sự im lặng của đám đông nói lên tất cả. Mọi người đã phát ngán bài hát đó rồi. Cô ấy đang cố gắng quảng bá nó khắp nơi vì đó là bài hit duy nhất của cô ấy và chúng ta đều biết Bruno gánh vác phần lớn thành công của bài nhạc. Với giọng hát đó, Rosé chỉ cần bấm nút phát nhạc nền và hát nhép”, là bình luận của tài khoản Ari.bang7 trên X.

“Không hát nhép, không chỉnh giọng, không nhạc nền. Chỉ có Rosé và giọng hát tệ hại của cô ấy, hãy tắt đi”, “Trước đây, người hâm mộ thường gọi cô ấy là ‘giọng hát vàng’, nhưng giờ đây giọng hát của cô gái này tệ đến mức khó chịu”, là một số bình luận gây chú ý khác.

Trong khi đó, LACMA Art + Film Gala quy tụ hơn 600 khách mời nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh, thời trang và âm nhạc. Trong số đó có Nicole Kidman, Timothée Chalamet, Andrew Garfield và Kylie Jenner…

Đây là sự kiện gây quỹ thường niên nhằm tôn vinh nghệ sĩ và đạo diễn có đóng góp nổi bật, đồng thời hỗ trợ các hoạt động của bảo tàng. Nguồn kinh phí thu được được sử dụng để bổ sung tác phẩm nghệ thuật, tổ chức triển lãm, phát triển chương trình giáo dục và các buổi chiếu phim. Sự kiện cũng hướng đến việc thúc đẩy mối liên kết giữa nghệ thuật thị giác và điện ảnh.