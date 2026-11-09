Jisoo của BLACKPINK ký hợp đồng với công ty quản lý hàng đầu Hollywood

Jisoo, thành viên nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK, đã ký hợp đồng với WME, một trong những công ty quản lý tài năng lớn nhất Hollywood, để mở rộng sự nghiệp solo ra ngoài Hàn Quốc.

Thông tin về thỏa thuận này đã được các phương tiện truyền thông trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ đưa tin.

Theo đó, WME chính thức ký hợp đồng với nữ ca sĩ kiêm diễn viên sau một năm hoạt động miệt mài trên rất nhiều lĩnh vực như âm nhạc, truyền hình, thời trang và văn hóa.

Có trụ sở chính tại Beverly Hills, WME đại diện cho nhiều nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và các ngành công nghiệp khác.

Danh sách trong lĩnh vực âm nhạc của công ty có những tên tuổi lớn như Bruno Mars, Coldplay và Rihanna.

Jisoo. Ảnh: Newsis

Thỏa thuận mới không làm thay đổi các mối quan hệ hợp tác hiện tại của Jisoo. Cô tiếp tục quản lý các hoạt động solo thông qua Blissoo, công ty riêng do cô thành lập vào tháng 2/2024, đồng thời đã ký hợp đồng thu âm solo toàn cầu với Warner Records vào tháng 1/2025.

Trong khi đó, các hoạt động của cô cùng BLACKPINK vẫn do YG Entertainment quản lý.

Jisoo là thành viên thứ ba của BLACKPINK ký hợp đồng với WME. Thành viên cùng nhóm Lisa đã ký hợp đồng với công ty này vào tháng 9/2025, nhưng chỉ trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Trong khi đó, Rosé ký hợp đồng vào tháng 12 cùng năm để được đại diện trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến sự nghiệp âm nhạc.

Jisoo ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016 và bắt đầu hoạt động solo vào năm 2023 với album đơn "ME". Ca khúc chủ đề "FLOWER" đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Album này cũng trở thành sản phẩm solo đầu tiên của một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đạt doanh số hơn 1 triệu bản.

Hợp đồng với WME được ký kết đúng thời điểm Jisoo đang chuẩn bị phát hành album solo đầu tay. Trước đó, cô đã lần lượt ra mắt hai đĩa đơn mở đường cho album là "CLICK" vào ngày 4/9 và "ADDICTED" vào ngày 30/10.

Theo Blissoo, "ADDICTED" đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 28 khu vực ngay sau khi phát hành. Tuy nhiên, hãng đĩa vẫn chưa công bố tên album cũng như ngày phát hành chính thức.

Đầu năm nay, BLACKPINK đã kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE", với các buổi biểu diễn tại những sân vận động ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo cũng từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất. Năm 2025, Jisoo đảm nhận vai chính trong loạt phim về đề tài zombie "Newtopia" của Coupang Play và bộ phim "Omniscient Reader: The Prophecy". Đến tháng 3, Jisoo tiếp tục vào vai Seo Mirae, một nhà sản xuất webtoon phải đối mặt với áp lực công việc, trong bộ phim hài lãng mạn "Boyfriend on Demand" của Netflix.