Một lá phiếu khác biệt tại Liveshow 6 'Sao Mai 2026'

Bản sắc âm nhạc và những lựa chọn không dễ dàng

Ở một cuộc thi thanh nhạc, sự đồng thuận của Ban giám khảo thường là điều các thí sinh mong đợi. Nhưng tại Liveshow 6 cuộc thi "Sao Mai 2026", kết quả dành cho Hoàng Thu Hà lại cho thấy một góc nhìn khác. Khi 5 cái tên đã được xác định, nữ thí sinh trở thành người cuối cùng chờ quyết định từ Ban giám khảo. NSND Tấn Minh, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Đại úy, ca sĩ Đỗ Tố Hoa đều đồng ý giữ cô ở lại. Nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất không lựa chọn phương án này. Với tỷ lệ 4/5, Hoàng Thu Hà vẫn giành tấm vé vào chung kết.

Sự khác biệt trong lựa chọn không chỉ tạo nên tình huống đáng chú ý ở những phút cuối chương trình, mà còn gợi mở câu chuyện về tiêu chí đánh giá một giọng ca tại "Sao Mai". Kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, bản sắc cá nhân hay sức thuyết phục trên sân khấu đều là những yếu tố cần được đặt trong tương quan. Một thí sinh có thể nhận được sự ghi nhận từ phần lớn giám khảo nhưng vẫn chưa thuyết phục được tất cả. Điều đó cho thấy tính cạnh tranh của cuộc thi ở giai đoạn quyết định.

Thu Hương lựa chọn hướng tiếp cận mới khi thể hiện các ca khúc mang âm hưởng dân gian

Với dòng nhạc dân gian, câu chuyện về bản sắc càng trở nên rõ nét. Mai Thu Hương và Hoàng Thu Hà là hai trường hợp thể hiện những lựa chọn tương đối khác nhau. Nếu Hoàng Thu Hà kiên định với âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh qua “Tình làng quê” của nhạc sĩ An Thuyên và “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” của nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ Đỗ Quý Doãn, thì Mai Thu Hương lại tìm cách mở rộng biên độ biểu đạt bằng màu sắc dân gian đương đại.

Ở Mai Thu Hương, sự chuyển hướng được thể hiện qua “Thành phố miền Quan họ” của nhạc sĩ Nguyễn Cường và “Sóng đàn Hà Nội” của nhạc sĩ An Thuyên, kết hợp cùng ca sĩ Hồng Duyên. Cách tiếp cận này nhận được sự đánh giá tích cực từ NSƯT Tân Nhàn. Nữ nghệ sĩ cho rằng thí sinh đã mang tinh thần mới vào tác phẩm, đồng thời tạo được sự kết nối giữa hai thế hệ nghệ sĩ trong phần song ca. NSND Tấn Minh cũng ghi nhận nỗ lực của Mai Thu Hương, nhưng mong muốn cô khai thác sâu hơn thế mạnh giọng hát dân ca để tạo dấu ấn riêng. Hai nhận xét không đối lập mà đặt ra một yêu cầu đáng suy nghĩ đối với người hát dòng nhạc dân gian, đó là làm mới đến đâu để không đánh mất căn cốt của tác phẩm, bởi giữ nguyên lối thể hiện truyền thống chưa chắc đã tạo được dấu ấn, nhưng đổi mới nếu thiếu sự hiểu biết về chất liệu cũng khó đem lại hiệu quả nghệ thuật.

Thu Hà tiếp tục phát huy thế mạnh với những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh

Hoàng Thu Hà lựa chọn con đường quen thuộc hơn khi tiếp tục khai thác âm hưởng quê hương. Trong khi đó, Nguyễn Mộc An cho thấy nỗ lực vượt khỏi giới hạn an toàn qua “Hồn sông”, ca khúc do nhạc sĩ Xuân Thủy phổ thơ Vân Trung, và “Em vẫn chờ anh” của nhạc sĩ Mai Cường. NSƯT Tân Nhàn đánh giá Mộc An đã chọn đúng tác phẩm để bứt phá, còn NSND Tấn Minh lưu ý thí sinh cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong từng câu hát. Những nhận xét này cho thấy sự tiến bộ không chỉ nằm ở việc lựa chọn bài hát phù hợp, mà còn ở khả năng làm chủ kỹ thuật và cảm xúc khi biểu diễn.

Bản lĩnh sân khấu trước phép thử chung kết

Nguyễn Mộc An song ca cùng ca sĩ Lê Anh Dũng tại Liveshow 6 "Sao Mai 2026"

Nếu việc tìm kiếm màu sắc riêng là yêu cầu xuyên suốt của cuộc thi, khả năng thích ứng với những người bạn diễn khác nhau cũng là một phép thử quan trọng. Các tiết mục song ca tại Liveshow 6 không đơn thuần tạo thêm màu sắc cho chương trình, mà còn cho thấy cách thí sinh xử lý tác phẩm khi đứng cạnh những nghệ sĩ có kinh nghiệm và cá tính biểu diễn riêng.

Đỗ Hải Đăng là một trong những trường hợp đáng chú ý khi lựa chọn “Biển và ánh trăng”, sáng tác của chính nhạc sĩ Dương Cầm, để song ca cùng ca sĩ Khánh Linh. Trước đó, thí sinh thể hiện “Bóng mây qua thềm” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Việc trình diễn tác phẩm trước chính tác giả có thể tạo áp lực nhất định, nhưng Hải Đăng vẫn nhận được lời khen về chất giọng và khả năng phối hợp với ban nhạc từ Dương Cầm.

Đại úy, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, giám khảo khách mời của chương trình, đánh giá đây là tiết mục nổi bật trong cụm thi. Điều cô ghi nhận ở Hải Đăng là sự khiêm nhường khi đứng cạnh một nghệ sĩ đi trước nhưng không vì thế mà đánh mất khả năng thể hiện bản thân. Đây cũng là phẩm chất cần thiết đối với một ca sĩ trẻ khi bước vào môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Một cuộc gặp gỡ khác mang ý nghĩa riêng với nhạc sĩ Dương Cầm là màn tái ngộ Nguyễn Đỗ Khánh An, thí sinh từng đồng hành cùng anh tại "The Voice Kids". Khánh An lựa chọn “Nhớ quê” của Minh Vy, với phần lời Tứ hoa của Nguyễn Như Khôi. Theo nhận xét của Dương Cầm, tác phẩm đòi hỏi người hát phải có sự trải nghiệm để truyền tải được chiều sâu cảm xúc, và Khánh An đã thể hiện được bản lĩnh trước thử thách này.

Ở phần kết hợp với ca sĩ Ngọc Khuê trong “Chuồn chuồn ớt” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Khánh An tiếp tục nhận được đánh giá tích cực nhờ lựa chọn ca khúc phù hợp và biết dung hòa với màu sắc của người bạn diễn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng nhắc tên Khánh An cùng Hải Đăng khi nói về những màn song ca để lại ấn tượng trong đêm thi.

Sáu thí sinh giành quyền góp mặt tại đêm chung kết "Sao Mai 2026"

Với Nguyễn Xuân Dũng, thử thách lại nằm ở việc chinh phục những tác phẩm đòi hỏi khả năng xử lý thanh nhạc và bản lĩnh biểu diễn. “Chào sông Mã anh hùng” của nhạc sĩ Xuân Giao là lựa chọn cho phần đơn ca, còn “Quê nhà” của nhạc sĩ Trần Tiến được anh thể hiện cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao sự mạnh dạn của thí sinh. NSƯT Tân Nhàn ghi nhận khả năng hòa quyện với ban nhạc, xử lý những nốt cao và thể hiện được phẩm chất của giọng hát thính phòng. Phần song ca cũng được đánh giá có sự kết hợp giữa nét trữ tình và sắc thái mạnh mẽ. NSND Tấn Minh nhấn mạnh phong độ ổn định của Xuân Dũng qua các liveshow, còn Dương Cầm bày tỏ sự yêu thích đối với giọng hát này.

Những đánh giá dành cho các thí sinh tại Liveshow 6 cho thấy chung kết không chỉ là cuộc cạnh tranh về kỹ thuật thanh nhạc. Khả năng lựa chọn tác phẩm, làm chủ cảm xúc, tạo dấu ấn cá nhân và thích ứng với môi trường biểu diễn đều có thể trở thành yếu tố quyết định.

Một số hình ảnh trong đêm thi: