Thịnh điển W 2026: Dương Mịch - Lưu Thi Thi - Nghê Ni hội ngộ, ngại ngùng khoe cơ tay

Tối 9/11, Thịnh điển W 2026 chính thức diễn ra tại Thượng Hải, nối tiếp chặng Macau được tổ chức vào ngày 1/11. Đêm hội trước dành cho nghệ sĩ âm nhạc, sự kiện lần này lại đưa giới mộ điệu đến với một bữa tiệc thời trang đúng nghĩa.

Với chủ đề "Thời đại hoàng kim", màn đổ bộ của những gương mặt đình đám C-biz lại "hòa bình" hơn dự đoán vì ban tổ chức sắp xếp thứ tự đi thảm đỏ theo bảng chữ cái. Đặc biệt, màn đổ bộ của dàn "hoa 85" đình đám như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên và Nghê Ni khiến thảm đỏ năm nay thêm phần đáng mong đợi.

Dương Mịch là một trong những cái tên được chú ý với màn kết hợp cùng Zuhair Murad. Không chỉ lựa chọn thiết kế Haute Couture từ nhà mốt Lebanon, nữ diễn viên còn được thương hiệu ưu ái "mở kho" lấy đồ từ bộ sưu tập lưu trữ Xuân Hè 2015 và Thu Đông 2014. Đây đều là những sáng tạo có tuổi đời hơn một thập kỷ, được đánh giá cao bởi độ hiếm.

Màn "chơi lớn" khi trình làng cùng lúc hai bộ váy lưu trữ cho thấy sự đầu tư chỉn chu của cô cho đêm hội. Kết hợp cùng bộ trang sức lấp lánh từ Chaumet và Chopard, Dương Mịch mang đến một diện mạo sang trọng, quyến rũ và đậm chất cổ điển.

Bước lên thảm đỏ, Dương Mịch diện chiếc đầm sắc xanh nổi bật với thiết kế lệch vai xếp nhún tinh tế khoe khéo vóc dáng thon gọn.

Cũng lựa chọn Haute Couture, Lưu Thi Thi tiếp tục bắt tay cùng Elie Saab trong thiết kế thuộc BST Thu Đông 2025. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 7 nữ diễn viên diện trang phục cao cấp từ nhà mốt này chỉ trong 3 năm. Sử dụng bộ trang sức Qeelin, Lưu Thi Thi đẹp thanh lịch và dịu dàng.

Bộ váy tông màu vàng ngà sang trọng với điểm nhấn là phần vạt khoác qua vai cùng họa tiết thêu hoàng gia.

Khác với tạo hình trong bộ ảnh công bố trước "giờ G" khi đeo vương miện hoa nghệ thuật, khi bước lên thảm đỏ, nữ diễn viên đã tiết chế lại với phụ kiện cài tóc dạng hoa nhỏ gọn gàng hơn.

Trong khi đó, Đường Yên lại đem tới nét chấm phá thời thượng với thiết kế cúp ngực tôn dáng từ Standing Ground BST Thu Đông 2026, lần đầu tiên trình làng tại thị trường châu Á. Khác với vẻ lộng lẫy quen thuộc của đầm Haute Couture, cô làm mới hình ảnh bằng mũ cocktail cài lệch, găng tay kiêu kỳ và tay cầm gậy cá tính. Nhấn nhá thêm bộ trang sức sang trọng từ Tiffany & Co., tạo hình của Đường Yên mang đậm tinh thần cổ điển pha lẫn nét phá cách hiện đại.

Đường Yên khoe nhan sắc cùng khí chất quý tộc khó rời mắt.

Nghê Ni lại ghi điểm khi tôn vinh nét đẹp Á Đông qua chiếc sườn xám gấm hoa sắc nét. Phối cùng áo khoác lông thú kiêu kỳ và đôi cao gót đỏ rực, cô tái hiện trọn vẹn thần thái "Ngọc Mặc" năm nào, mang đến nét hoài cổ đầy cuốn hút giữa không gian thời trang hiện đại của đêm hội.

Đối lập với những khoảnh khắc tạo dáng ngẫu hứng ở hậu trường, Nghê Ni mang đến hình ảnh quý cô đằm thắm, sang trọng khi bước vào thảm đỏ chính thức.

Không chỉ gây sốt bằng những bộ cánh mãn nhãn, sự xuất hiện của mỹ nhân Hoa 85 còn đưa Thịnh điển W 2026 "bá chiếm" bảng Hot Search của Weibo. Clip tại đêm tiệc được tạp chí W đăng tải tiết lộ khung hình chung của Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Nghê Ni, Lưu Hạo Tồn. Dàn diễn viên tiếp nhận thử thách khoe cơ tay bên cạnh 2 vận động viên Trịnh Khâm Văn, Cốc Ái Lăng. Biểu cảm ngại ngùng của dàn "hoa 85" khiến fan thích thú, đùa rằng đây là màn đu trend làm trái tim cơ bắp "hơi fail".

Màn khoe cơ bắp "ngại ơi ngại" của dàn mỹ nhân.