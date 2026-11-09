Lý do BTV Diệp Chi rời VTV sau 20 năm

BTV Nguyễn Diệp Chi đã chính thức nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sau 20 năm. Theo nguồn tin của Dân Việt, Cô sẽ sớm chuyển sang làm việc tại một tập đoàn lớn, tiếp tục tham gia các hoạt động liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

MC Diệp Chi.

Hình ảnh BTV Diệp Chi gắn bó với nhiều chương trình ăn khách của VTV, gần gũi với phần đông người xem nhiều lứa tuổi như Rung chuông vàng và Đường lên đỉnh Olympia. Cô cũng đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình Điều ước thứ 7... vì vậy, nữ BTV không còn công tác tại VTV khiến nhiều khán giả xem truyền hình bày tỏ sự tiếc nuối.

Được biết, Diệp Chi bắt đầu làm cộng tác viên cho VTV từ năm 20 tuổi. Cô từng kể, thời điểm đó, cô nhận thù lao hằng tháng, lên sóng dẫn chương trình và được mời làm MC cho các sự kiện. Chiếc MacBook là món đồ có giá trị đầu tiên cô tự mua ở tuổi 20. Cũng từ đó, cô bắt đầu tiết kiệm tiền.

MC Diệp Chi và con gái.

Trên sóng VTV, Diệp Chi từng dẫn Rung chuông vàng và Đường lên đỉnh Olympia. Cô cũng đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình Điều ước thứ 7. Những năm gần đây, Diệp Chi ít xuất hiện trước ống kính hơn để tập trung sản xuất, xây dựng nội dung và đạo diễn các chương trình của nhà đài.

Nguyễn Diệp Chi sinh năm 1986, quê Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống quân đội. Cha cô là Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ khoảng 3–4 tuổi, Diệp Chi đã tham gia các tiết mục văn nghệ trên Đài Truyền hình Nghệ An và nhận những khoản thù lao đầu tiên. Trong thời gian sinh hoạt tại đội văn nghệ thiếu nhi, cô có giai đoạn gần như tuần nào cũng đi diễn. Người thân từng nói vui rằng tiền biểu diễn của cô đủ để trang trải phần lớn học phí.

Nữ MC rạng rỡ trong chuyến du lịch với con gái.

BTV Diệp Chi rạng rỡ tuổi 40.

Khi còn đi học, Diệp Chi giành giải ba môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh năm lớp 12 và giải nhất chương trình Nữ sinh tương lai khu vực miền Trung. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô trở thành thủ khoa khối D của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Năm 18 tuổi, khi ra Hà Nội học đại học, cô bắt đầu viết báo và cộng tác với các tòa soạn để tự trang trải cuộc sống.