Phương Mỹ Chi mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chú rể 32 tuổi

Vừa qua, Phương Mỹ Chi tổ chức thành công Day 2 của nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội. Tiếp nối những dấu ấn từ đêm diễn trước, nữ ca sĩ cùng ê-kíp mang đến một không gian âm nhạc được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian truyền thống và hơi thở hiện đại. Nhiều tiết mục được dàn dựng chỉn chu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Trong số đó, sân khấu đám cưới trong ca khúc Thiên đường với người thương tiếp tục trở thành một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý. Không chỉ tái hiện không khí hỷ sự bằng cách dàn dựng độc đáo, tiết mục còn tạo được sự kết nối với khán giả nhờ giai điệu sôi động và màn tương tác gần gũi của các nghệ sĩ. Hình ảnh Phương Mỹ Chi trong trang phục cô dâu, sánh đôi cùng Bảo Định nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tổ chức đám cưới trên sân khấu đêm nhạc tại Hà Nội.

Đáng chú ý, nếu Phương Mỹ Chi vốn là gương mặt quen thuộc với công chúng từ khi còn nhỏ, Bảo Định lại có hành trình hoạt động nghệ thuật khá lặng lẽ trước khi được chú ý nhờ dự án này.

Trước màn kết hợp với giọng ca Bóng phù hoa, nam diễn viên đã có thời gian dài theo đuổi con đường diễn xuất và từng tham gia nhiều dự án điện ảnh như Sài Gòn Trong Cơn Mưa, Việt và Nam, Mắt Nhắm Mắt Mở và Tử Chiến Trên Không. Trong đó, vai Sửu ở bộ phim Tử Chiến Trên Không là một trong những dấu mốc giúp Bảo Định đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Dù vậy, tên tuổi của anh vẫn chưa thực sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Phải đến khi xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi trong MV Thiên đường với người thương, Bảo Định mới bất ngờ trở thành gương mặt được nhiều khán giả trẻ tìm kiếm và bàn luận.

Bảo Định phủ sóng mạng xã hội sau màn kết hợp với Phương Mỹ Chi.

Đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên hợp tác với Phương Mỹ Chi trong một sản phẩm âm nhạc. MV gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu được xây dựng trên nền chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ, đặc biệt là hình ảnh trang phục truyền thống và những màn biến hóa mang đậm màu sắc bản địa. Sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo trào lưu biến hình với trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ được nhiều người hưởng ứng.

Đến nay, Thiên đường với người thương đã vượt mốc 45 triệu lượt xem trên YouTube. Sức nóng của MV tiếp tục được duy trì khi Phương Mỹ Chi đưa ca khúc lên sân khấu biểu diễn trực tiếp tại các chương trình âm nhạc gần đây.

Có thể nói, màn kết hợp với Phương Mỹ Chi đã mang đến cho Bảo Định một cơ hội tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn so với trước đây. Từ một diễn viên chủ yếu được biết đến qua các vai diễn điện ảnh, anh bất ngờ trở thành gương mặt được quan tâm nhờ hình ảnh chú rể trong sản phẩm âm nhạc đình đám.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định đã có đám cưới thành công nhất làng nhạc Việt.

Trong khi đó, câu chuyện này cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của những dự án âm nhạc được đầu tư bài bản. Không chỉ tạo dấu ấn cho nghệ sĩ chính, một sản phẩm thành công còn có thể trở thành bệ phóng, giúp những gương mặt đồng hành được công chúng chú ý và mở ra thêm cơ hội phát triển trong sự nghiệp.