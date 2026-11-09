Hoa hậu 50 tuổi bị bắt: MC nổi tiếng bức xúc công khai tin nhắn, quán cơm đóng cửa

Ngày 9/11, MC Kanchai Kamnerdploy (thường gọi là Num Kanchai), người dẫn chương trình Hone Krasae nổi tiếng ở Thái Lan, công khai một phần đoạn tin nhắn với hoa hậu Boom Panadda để đáp lại lời cáo buộc anh “phản bội” cô. Theo Amarin TV, anh cho biết toàn bộ cuộc trò chuyện dài khoảng 60 trang.

Bị Boom Panadda gọi là người “không đáng tin”

Mâu thuẫn bắt đầu từ trang Facebook CSI LA. Theo Siamnews, trang này cho biết thường xuyên trao đổi với Boom Panadda trước khi cô bị bắt. Trong các cuộc trò chuyện, cô khẳng định mình trong sạch, đồng thời cho rằng MC Kanchai và MC Phut Apiwan đã bỏ rơi, phản bội cô và là những người “không thể tin tưởng”.

MC Kanchai và Boom Panadda. Ảnh: amarintv

MC Kanchai từng là một trong những người công khai ủng hộ Boom Panadda và từng quyên góp cho quỹ Ongkorn Thamdee của cô. Ngày 3/11, anh đến Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) làm chứng khoảng 1-2 giờ. Theo Thairath, khi đó anh nói niềm tin của mình vào Boom Panadda đã “đảo ngược hoàn toàn” sau những gì được nghe.

Trong chương trình phát sóng ngày 9/11, MC Kanchai cho biết mở tin nhắn để chứng minh mình luôn giúp đỡ Boom Panadda mà không đặt điều kiện. Theo lời anh, Boom Panadda từng nhắn nhờ anh giúp vì ông xã Atip Anantawan (thường gọi là Got) đã đưa 2 con rời khỏi nhà. Cô cũng nhờ anh liên hệ luật sư Tui để hỗ trợ.

Anh kể đã âm thầm phối hợp tìm được 2 đứa trẻ. Cũng trong đoạn tin nhắn, Boom Panadda nhắc đến khoản 10 triệu baht (khoảng 7,63 tỷ đồng) mà ông Atip sẽ chuyển. Theo cô, chồng cần tiền để trả tiền khu nghỉ dưỡng, trả nợ và mua đất ở nhiều nơi, những việc cô nói mình không hề biết trước.

Điều khiến MC Kanchai bất ngờ nhất là thông tin về ông Atip mà CSI LA đăng tải, trong đó có cáo buộc lấn chiếm đất rừng lại do chính Boom Panadda cung cấp. Theo anh, CSI LA đã xác nhận điều này. Anh dẫn đoạn tin nhắn cho thấy chính anh từng gửi bài đăng của CSI LA cho Boom Panadda và cô phản hồi như thể không biết ai là người tiết lộ.

CSI LA nói “bị lừa”

Theo BKK Variety, người điều hành trang CSI LA, tên David cũng gọi điện vào chương trình. Anh cho biết chỉ từng gặp Boom Panadda một lần, sau đó được phía cô liên hệ nhờ giúp đỡ vì cho rằng ông xã nguy hiểm. Theo David, cô muốn anh đưa tin về việc chồng lấn chiếm đất rừng để ông Atip vướng rắc rối pháp lý và phải rời khỏi Thái Lan. Cô cũng nói mình cần khoảng 10 triệu baht vì đã dồn hết tài sản vào quỹ.

David thấy mình “bị lừa” và không thể tiếp tục bênh vực cô khi cảnh sát công bố dòng tiền của quỹ.

MC Phut Apiwan cũng bác bỏ cáo buộc phản bội. Theo Siamnews, anh cho biết từng giúp Boom Panadda khoảng 800.000 baht (khoảng 610 triệu đồng). Trên chương trình của mình, anh nhắn: “Boom hãy đến trước gương rồi sẽ biết ai là người xấu nhất”.

Hiện chưa có phản hồi từ phía Boom Panadda hay luật sư của cô về những tin nhắn được công khai.

Quán cơm của hoa hậu Boom Panadda đóng cửa

Cũng theo Amarin TV, quán cơm mang tên Khao Kaeng Nang Ngam (Cơm hoa hậu) của Boom Panadda trong một cây xăng ở tỉnh Pathum Thani đã ngừng hoạt động. Biển hiệu và ảnh của cô treo trên tường đều đã bị gỡ. Bàn ghế được xếp gọn, không còn nhân viên. Một nhân viên cây xăng cho biết quán mở khoảng 3 năm, có 4 nhân viên và ngừng bán ngay khi vụ việc được công khai trên truyền thông.

Ảnh: amarintv

Trong khi đó, theo Cục Trại giam Thái Lan, Boom Panadda trải qua đêm thứ 2 trong trại giam với tinh thần ổn định, dành thời gian đọc tiểu thuyết và xem tivi. Điều duy nhất cô lo lắng là con và mẹ ở bên ngoài. Cô được phép gặp người thân từ ngày 12/11, khi kết thúc thời gian cách ly y tế. Ông Atip ở trại giam đặc biệt Bangkok cũng sinh hoạt bình thường và lo lắng cho vợ.

Boom Panadda và chồng đang bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích. Cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Hoa hậu Boom Panadda trước khi bị tạm giam: