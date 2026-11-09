Godzilla Trừ Không gây sốt tại phòng vé Việt

Godzilla Trừ Không đang trở thành tâm điểm tại phòng vé Việt khi liên tục vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý để vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Sức hút của bom tấn Nhật Bản thể hiện qua số lượng suất chiếu, vé bán ra và tốc độ tăng trưởng doanh thu chỉ sau vài ngày ra mắt.

Theo thống kê tại thời điểm cập nhật, Godzilla Trừ Không đang có khoảng 2.262 suất chiếu trên toàn quốc, bán ra hơn 10.340 vé và mang về doanh thu trong ngày gần 912 triệu đồng. Với đà tăng trưởng hiện tại, bộ phim được kỳ vọng có thể vượt mốc 1 tỷ đồng doanh thu trong ngày nếu tiếp tục duy trì sức hút vào khung giờ tối.

Tạo hình Godzilla trong phần phim mới do Takashi Yamazaki đạo diễn.

Thành tích này giúp tác phẩm Nhật Bản vượt qua loạt phim đang cạnh tranh tại phòng vé Việt, trong đó có những cái tên nhận được nhiều sự chú ý như Chị Chị Em Em 3, Bò Sữa Bay hay Ramayana: Khởi Nguồn Một Huyền Thoại. Đáng chú ý, tổng doanh thu của Godzilla Trừ Không đã tiến sát mốc và khả năng vượt 20 tỷ đồng trong hôm nay.

Bộ phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/11/2026. Như vậy, chỉ sau vài ngày trình làng, tác phẩm đã nhanh chóng tạo được vị thế đáng kể tại phòng vé. Đây là kết quả tích cực đối với một bom tấn Nhật Bản phát hành giữa thời điểm rạp Việt có nhiều phim cùng cạnh tranh.

Godzilla Trừ Không tiếp tục được đạo diễn Takashi Yamazaki cầm trịch, người từng tạo dấu ấn với Godzilla Minus One. Phim lấy bối cảnh hai năm sau những sự kiện của phần trước, khi Nhật Bản vẫn đang chật vật khôi phục đất nước sau chiến tranh. Tưởng chừng cuộc sống đã dần trở lại bình thường, một mối đe dọa mới bất ngờ xuất hiện, đẩy nhân loại vào tình thế nguy hiểm.

Godzilla Trừ Không nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt.

Sự trở lại của Godzilla không chỉ mang đến những màn tàn phá quy mô lớn mà còn đặt con người trước nỗi sợ hãi, mất mát và cuộc chiến sinh tồn. Tác phẩm có sự tham gia của Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe và Yuki Yamada, tiếp tục khai thác câu chuyện về hậu quả chiến tranh cùng những tổn thương mà con người phải đối diện.

Việc Godzilla Trừ Không nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh thu cho thấy sức hút của thương hiệu quái vật Nhật Bản tại thị trường Việt. Nếu duy trì được tốc độ bán vé trong những ngày tiếp theo, bộ phim hoàn toàn có cơ hội thiết lập thêm những cột mốc doanh thu đáng chú ý.