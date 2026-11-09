"Godzilla Minus Zero" lập kỷ lục phòng vé Bắc Mỹ ngay tuần đầu ra mắt

Sức hút của Godzilla, biểu tượng quái vật nổi tiếng của điện ảnh Nhật Bản, tiếp tục được khẳng định khi Godzilla Minus Zero chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu ra mắt.

Đây là phần phim thứ 39 trong loạt phim về Godzilla bắt đầu từ năm 1954. Tác phẩm thu về tổng cộng 63 triệu USD trên toàn thế giới, trong đó riêng thị trường Mỹ và Canada đóng góp 31,6 triệu USD. Với kết quả này, phim lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất tại Bắc Mỹ đối với một phim nước ngoài có người đóng. Tác phẩm được trình chiếu bằng tiếng Nhật, kèm phụ đề tiếng Anh.

Tại Nhật Bản, bộ phim cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo hãng thông tấn Kyodo, phần tiếp theo của Godzilla Minus One (2023), tác phẩm từng đoạt giải Oscar, đã lập kỷ lục doanh thu ngày mở màn đối với một bộ phim người đóng tại thị trường nội địa.

Lấy bối cảnh Nhật Bản năm 1949, hai năm sau khi Godzilla được cho là đã chết dưới đáy đại dương, Godzilla Minus Zero kể về sự trở lại của quái vật khổng lồ này giữa lúc đất nước đang nỗ lực tái thiết sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Lần này, Godzilla phải đối mặt với một mối đe dọa mới là Ghidorah, quái vật ba đầu có khả năng phóng những luồng sét hủy diệt từ miệng.

Do Takashi Yamazaki đạo diễn, bộ phim tiếp tục khai thác hình ảnh Godzilla bị biến đổi bởi phóng xạ, trong cuộc đối đầu với đối thủ đáng gờm. Con người cũng tham gia vào cuộc chiến nhằm ngăn chặn sức tàn phá của những quái vật khổng lồ.

“Màn ra mắt lịch sử này cho thấy khán giả trên toàn thế giới gắn bó sâu sắc với Godzilla và tầm nhìn của Takashi Yamazaki như thế nào”, Koji Ueda, Chủ tịch Toho Global, đơn vị sản xuất và phát hành phim cho biết. “

Tại Nhật Bản, Godzilla Minus Zero thu về 5,75 triệu USD ngay trong ngày đầu công chiếu 3.11, lập kỷ lục doanh thu mở màn trong ngày đối với một bộ phim người đóng tại nước này.

Dù sử dụng nhiều kỹ xảo để tái hiện những trận chiến quy mô lớn, Godzilla Minus Zero vẫn được xếp vào nhóm phim người đóng. Quá trình sản xuất có sự tham gia của các bối cảnh thực tế, trong đó có một công viên thể thao ở tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo, được sử dụng để ghi hình các cảnh đông người, cùng một ngôi chùa tại Maizuru, tỉnh Kyoto.

Theo các chuyên gia trong ngành, thành tích ra mắt quốc tế của bộ phim, cả tại hệ thống rạp IMAX lẫn các rạp chiếu thông thường đã vượt xa kỳ vọng.

Nhà phân tích ngành công nghiệp điện ảnh David A. Gross nhận định: “Mùa phim ra mắt cuối tuần này đã đưa sản phẩm điện ảnh Nhật Bản lên một tầm cao mới, với doanh thu gần gấp ba lần so với đợt ra mắt trước đó của Godzilla Minus One vào tháng 12.2023”.

Godzilla Minus Zero cũng phải cạnh tranh với sử thi Ấn Độ Ramayana: Rise of a Legend, bộ phim thu về 55,7 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Được xem là tác phẩm điện ảnh tốn kém nhất từng được sản xuất tại Ấn Độ, bom tấn tiếng Hindi này đạt doanh thu 8,7 triệu USD tại Mỹ và 32 triệu USD tại thị trường nội địa.

Cả Godzilla Minus Zero và Ramayana: Rise of a Legend đều được sản xuất ở định dạng IMAX. Riêng Godzilla Minus Zero có các suất chiếu IMAX độc quyền sớm hơn dự kiến trong tuần trước. Định dạng màn ảnh rộng dường như góp phần đáng kể vào sức hút của bộ phim, khi các suất chiếu IMAX chiếm 34% tổng doanh thu phòng vé trong dịp cuối tuần mở màn.