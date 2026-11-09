Hơn 22.000 khán giả bùng nổ cảm xúc tại Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest

Toàn cảnh Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest tối 8/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest, hoạt động chính của chuỗi sự kiện do Garena tổ chức nhân dịp Liên Quân Mobile tròn 10 năm tại Việt Nam, đã diễn ra ngày 08/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm diễn đón hơn 22.000 lượt người tham dự.

Được tổ chức với chủ đề “Thập niên gắn kết”, Liên Quân 10 Fest là chuỗi sự kiện kỉ niệm sinh nhật 10 năm của Liên Quân Mobile, được kéo dài hai ngày 7 và 8/11 với hơn 33.000 người tham dự. Trong đó, đêm đại nhạc hội ngày 8/11 đã trở thành một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ.

Hơn 30 nghệ sĩ hội tụ

Nối tiếp ngày thi đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, sân khấu Mỹ Đình tiếp tục sôi động với Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest tối 8/11. Đêm diễn quy tụ hơn 30 nghệ sĩ, mở màn bằng những giai điệu pop-punk giàu năng lượng của trước khi chuyển sang các tiết mục "Lane nào bá nhất?" thể hiện bởi Low G, GỪNG, ORIJIN, G DUCKY, T.C.

Rapper Low G trong màn trình diễn “Lane nào bá nhất?” tại Đại nhạc hội Liên Quân 10 Fest. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một trong những khoảnh khắc xúc động của đêm nhạc đến từ phần trình diễn "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của Phùng Khánh Linh. Sau khi nữ ca sĩ kết thúc bài hát, 120 cosplayer hóa thân thành các vị tướng Liên Quân Mobile cùng xuất hiện trên sân khấu, gửi lời tri ân tới khán giả.

Phần hình ảnh được dàn dựng trên hệ thống màn hình LED kết hợp với âm nhạc để lại ấn tượng với người xem.

Ở chặng cuối, sau khi Quang Hùng MasterD tiếp nối với màn trình diễn hiệu ứng sân khấu bùng nổ, Bích Phương xuất hiện cùng những bản hit làm nên tên tuổi. Đặc biệt màn trình diễn “Laviem” khiến cả sân vận động rực cháy với hiệu ứng pháo hoa và trình diễn trống trực tiếp trên sân khấu của nghệ sĩ Quang Hùng MasterD.

Da LAB tiếp nối bằng "Thanh xuân", "Bầu trời mới" cùng bản mashup "Bài ca tuổi trẻ – Một nhà". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với sân khấu cao 36m, kết hợp 2.000 m2 màn hình LED và hệ thống 2.500 đèn chiếu sáng, chương trình sử dụng những hiệu ứng hình ảnh lấy cảm hứng từ thế giới Liên Quân Mobile, tạo sự liên kết giữa các tiết mục và chủ đề sinh nhật 10 năm. Trong khuôn khổ đại nhạc hội đã xác nhận kỷ lục về tượng nhân vật tướng game lớn nhất Việt Nam - nhân vật tướng Arthur của tựa game Liên Quân Mobile.

Khi thế giới Liên Quân bước ra ngoài màn hình

Không khí Liên Quân 10 Fest còn trải rộng ra khu vực quảng trường bên ngoài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi người hâm mộ có dịp gặp gỡ và tham gia các hoạt động cộng đồng xuyên suốt hai ngày lễ hội. Từ khu triển lãm, khách tham quan có thể tiếp tục khám phá các trò chơi tương tác, khu vực sản phẩm lưu niệm và giao lưu cùng KOL, streamer.

Đáng chú ý, đoàn diễu hành của 350 cosplayer hóa thân thành các vị tướng Liên Quân Mobile đã đưa những nhân vật quen thuộc trên màn hình điện thoại đến gần hơn với người hâm mộ.

Một thập kỷ đồng hành

Ra mắt tại Việt Nam năm 2016, Liên Quân Mobile đã trải qua một thập kỷ phát triển, gắn với cộng đồng người chơi, các đội tuyển chuyên nghiệp và hệ thống giải đấu thể thao điện tử. Liên Quân 10 Fest là hoạt động kỷ niệm được Garena tổ chức tại Mỹ Đình, kết hợp âm nhạc và các trải nghiệm cộng đồng trong hai ngày 7-8/11./.

Đoàn diễu hành cosplayer hơn 350 người tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)