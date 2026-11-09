Hồng Đào xúc động mang ký ức bạo bệnh lên phim, rơi nước mắt nhìn thấy bóng dáng con gái ruột qua ánh mắt Phương Anh Đào

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trải lòng: "Lúc bắt tay vào làm việc, bàn kịch bản với nhau, tôi hơi sợ. Bản thân làm việc với "ngôi sao" rất nhiều, nhưng nghe về sự khó tính của Phương Anh Đào và chị Hồng Đào trong việc nhận lời đóng phim, tôi thấy khủng khiếp. Hai người phải thực sự thích kịch bản, yêu nhân vật mới nhận lời. Nhận lời rồi, kịch bản phải làm họ hài lòng mới chịu ký hợp đồng, rồi mới có ngày quay".

"Sau đó, tôi thực sự cảm ơn Phương Anh Đào và chị Hồng Đào. Chính nhờ sự trì hoãn chỉnh sửa kịch bản kỹ lưỡng như vậy, đến ngày hôm nay, chúng ta mới có một kịch bản đầy cảm xúc. Quá trình làm việc, chị Hồng Đào góp ý rất nhiều, đưa cả những tâm sự với con gái vào để nhân vật hay hơn, câu chuyện sâu sắc hơn. Phương Anh Đào cũng vậy, đóng góp rất nhiều trải nghiệm gia đình vào cấu trúc kịch bản", đạo diễn này nói thêm.

Nghệ sĩ Hồng Đào bộc bạch: "Nhận vai bà Tím cùng tuổi với Hồng Đào ngoài đời, tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân. Thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua để thể hiện nhân vật".

"Tôi từng tâm sự với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Phương Anh Đào có đôi mắt to rất giống đứa con gái lớn của tôi. Hai mẹ con tôi ngoài đời vốn không mấy hợp tính. Nhưng lúc tôi bệnh nằm viện, con bé lại là người nằm dài trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất. Đôi lúc, tôi mượn chính những trải nghiệm cuộc đời mình để thể hiện vai diễn này", nữ nghệ sĩ kỳ cựu bày tỏ.

Phương Anh Đào bộc bạch: "Lần này có dịp làm việc với mẹ, câu chuyện đi theo dòng cảm xúc chân thật nhất, không gì tuyệt vời hơn khi má Hồng Đào đóng vai mẹ Tím của Mây. Tôi tự hào khi có dịp làm việc, học hỏi từ má. Điều tôi thương nhất ở má là nguồn năng lượng dồi dào".

"3h - 4h sáng đến phim trường, lúc nào má cũng hừng hực khí thế, vô cùng chuyên nghiệp. Ngày nào, má cũng trăn trở suy nghĩ làm sao cho phân đoạn sâu nhất, đáng yêu nhất. Suốt gần 30 ngày quay, điều làm tôi cảm động nhất là những phân đoạn bản thân không thoại câu nào, mẹ chỉ ngồi đó chứng kiến biến cố gia đình xảy ra. Sự từng trải của mẹ làm tôi dâng trào cảm xúc, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ", Phương Anh Đào nói về Hồng Đào trong lần hợp tác chung này.