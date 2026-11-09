Jennie, Jisoo (BLACKPINK) cùng góp giọng trong hai bộ phim hoạt hình đình đám

Hai thành viên BLACKPINK là Jennie và Jisoo tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường quốc tế khi cùng tham gia thực hiện nhạc phim cho hai tác phẩm hoạt hình điện ảnh. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Jennie thử sức với một ca khúc nhạc phim hoạt hình, trong khi Jisoo còn tham gia đồng sáng tác ca khúc của riêng mình.

Theo The Korea Herald ngày 6/11, Jennie sẽ thể hiện ca khúc mang tên Someone to Hold trong bộ phim hoạt hình Steps của Netflix. Thông tin được công ty quản lý OA Entertainment xác nhận vào ngày 6/11. Đây cũng là lần đầu tiên nữ thần tượng tham gia thể hiện nhạc phim cho một tác phẩm hoạt hình điện ảnh.

Chia sẻ về trải nghiệm mới, Jennie cho biết cô cảm thấy vô cùng hào hứng khi lần đầu được thực hiện một ca khúc dành cho phim hoạt hình. Nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích sự ấm áp và tính cách riêng biệt của các nhân vật trong phim, đồng thời cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong thế giới ấy.

Someone to Hold được giới thiệu đến khán giả vào ngày 6/11, trong khi bộ phim Steps dự kiến ra mắt trên Netflix vào ngày 20/11. Tác phẩm được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích Cinderella (Lọ Lem), nhưng có những thay đổi và cách tiếp cận mới mẻ đối với cốt truyện quen thuộc.

Trong khi đó, Jisoo cũng ghi dấu ấn với một dự án hoạt hình khác khi tham gia đồng sáng tác và thể hiện ca khúc Sun Showers cho The Angry Birds Movie 3. Bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 12/2026.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Jisoo cho biết cô luôn yêu thích cách loạt phim Angry Birds kết hợp những nhân vật đầy màu sắc, yếu tố hài hước và những câu chuyện giàu cảm xúc. Với Sun Showers, nữ ca sĩ mong muốn truyền tải nguồn năng lượng vui tươi, tinh nghịch của bộ phim thông qua một ca khúc mang màu sắc tích cực, khiến người nghe muốn mỉm cười và nhún nhảy theo giai điệu.

Việc hai thành viên BLACKPINK cùng xuất hiện trong các dự án nhạc phim hoạt hình cho thấy những hướng đi đa dạng của nhóm trên thị trường giải trí quốc tế. Nếu Jennie có cơ hội thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn mới, Jisoo lại thể hiện khả năng sáng tạo khi trực tiếp tham gia vào quá trình đồng sáng tác âm nhạc.

Đáng chú ý, cả hai dự án đều gắn với những thương hiệu hoạt hình có sức hút lớn, qua đó mở ra cơ hội để âm nhạc của Jennie và Jisoo tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả, đặc biệt là những người yêu thích phim hoạt hình trên toàn thế giới.

Sau những hoạt động âm nhạc và thời trang cá nhân, việc Jennie và Jisoo tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực nhạc phim cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp riêng của hai nữ thần tượng.