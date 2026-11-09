Nữ diễn viên phim 'Tử chiến trên không'' đóng vai tình nhân trong MV mới của Tùng Dương

Không chỉ lần đầu thể hiện một bản nhạc ballad ngọt ngào, sâu lắng của nhạc sĩ trẻ Hùng Quân, nam ca sĩ còn gây bất ngờ khi trực tiếp tham gia diễn xuất trong những phân cảnh tình yêu lãng mạn bên bạn diễn nữ sinh năm 2001 Chi Phạm - người từng tham gia phim "Tử chiến trên không" và "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Sản phẩm được thực hiện giữa biển trời Phú Yên (nay là Đắk Lắk) với câu chuyện tình đẹp, giàu chất thơ và nhiều cảm xúc.

Tùng Dương và diễn viên Chi Phạm trong MV “Hàng vạn năm ánh sáng” do Ivan Trịnh làm đạo diễn.

Vốn gắn liền với những sản phẩm âm nhạc giàu tính thể nghiệm, đôi khi gai góc và quyết liệt nhưng lần này Tùng Dương mang đến một bất ngờ thú vị khi lựa chọn thể hiện bản Ballad nhẹ nhàng và sâu lắng. Đây là màu sắc âm nhạc khá mới mẻ so với hình ảnh quen thuộc của giọng ca được mệnh danh là “Divo” nhạc Việt.

Ở “Hàng vạn năm ánh sáng”, nam ca sĩ không đặt nặng những màn phô diễn kỹ thuật hay cao trào mạnh mẽ. Thay vào đó, anh chọn lối hát nhẹ nhàng, tình cảm để từng giai điệu và ca từ được truyền tải một cách tự nhiên. Ca khúc vì thế giống như lời thủ thỉ, sự giãi bày chân thành về tình yêu, nỗi nhớ và những điều đôi khi con người không đủ can đảm để nói thành lời.

Tạo hình của Tùng Dương trong MV mới.

Điểm đáng chú ý là Tùng Dương không chỉ thể hiện ca khúc mà còn trực tiếp tham gia diễn xuất trong MV và lần đầu tiên, nam ca sĩ xuất hiện trong những phân cảnh yêu đương lãng mạn, hóa thân thành người đàn ông làm công việc gác hải đăng, có mối duyên với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm thủ vai.

Từ những rung động ban đầu, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Hình ảnh này mang đến một góc nhìn khác về Tùng Dương, người vốn quen thuộc với công chúng qua phong cách âm nhạc và lối biểu diễn giàu cá tính. Với nam ca sĩ, đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” kể câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai làm công việc gác hải đăng và cô gái làng chài sống dưới chân tháp. Mối duyên của họ bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Từ khoảnh khắc tưởng chừng tình cờ ấy, hai con người dần nhận ra sự hiện diện của nhau. Những lời nhắn gửi qua máy bay giấy và cánh diều trở thành sợi dây kết nối, đưa họ đến gần nhau hơn.

Tình cảm giữa hai nhân vật không được xây dựng bằng những lời tỏ tình trực tiếp hay những chi tiết cầu kỳ, mà lớn dần qua những cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc bình dị khi cả hai cùng đi dọc bờ biển, nhóm lửa dưới ánh đêm, chia sẻ những bữa cơm giản dị.

Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn biển trời rộng lớn. Những công việc vốn quen thuộc với cuộc sống làng chài qua góc nhìn của tình yêu đôi lứa lại trở thành những kỷ niệm đáng nhớ, gợi nhắc lại cảm giác bình yên.

Chính từ những điều nhỏ bé ấy, tình cảm của hai nhân vật dần trở nên sâu đậm. Ở đó, không gian làng chài, những triền cỏ chạy dài ven biển và cảnh sắc thơ mộng của Phú Yên (Đắk Lắk) góp phần tạo nên chất thơ cho câu chuyện.

Với Tùng Dương, việc thể hiện ca khúc bằng lối hát mềm mại, tinh tế cũng là cách để anh gửi gắm một sắc thái cảm xúc khác. Không cần những cao trào mạnh mẽ, nam ca sĩ chọn sự tự sự và chân thành, như một lời tri ân gửi đến người phụ nữ mình yêu thương. Sự dịu dàng ấy không làm mất đi bản sắc riêng mà mở ra thêm một khía cạnh trong chân dung nghệ thuật của nam ca sĩ.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” được giới thiệu trong thời điểm Tùng Dương đang gấp rút chuẩn bị cho live-concert quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của mình có tên gọi “Bay về phía mặt trời” với các khách mời: Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dự kiến diễn ra 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.