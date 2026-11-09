Kim Ji Hun công bố kế hoạch phát sóng phim truyền hình mới cùng Park Ju Hyun

Đài TV CHOSUN vừa công bố dàn diễn viên chính thức của bộ phim truyền hình mới Sigor Amour (tên dự kiến), dự kiến lên sóng vào tháng 1/2027. Bên cạnh nam chính Kim Ji Hun, dự án còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc như Park Ju Hyun, Kwak Si Yang, Jo Jae Yoon, Kim Ye Won, Park Sang Myun và Im Won Hee.

Trong phim, Kim Ji Hun đảm nhận vai Ki Ho Tae, một luật sư chuyên thu hồi nợ với quan niệm tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đưa anh đến chợ Myeongsan, mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tại môi trường hoàn toàn xa lạ, nhân vật dần bộc lộ những khía cạnh khác biệt, vừa có vẻ ngoài khó gần, vừa ẩn chứa sự ấm áp và lòng nhân hậu.

Kim Ji Hun và Park Ju Hyun đảm nhận hai vai chính trong Sigor Amour.

Đóng cặp cùng Kim Ji Hun là Park Ju Hyun trong vai Hong Mi Jin, người đang thay mặt gia đình quản lý cửa hàng thịt Jinmi tại chợ Myeongsan. Cô sở hữu ý chí sinh tồn mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn và không thể làm ngơ trước những điều bất công. Chính vì vậy, Hong Mi Jin thường xuyên đối đầu với Ki Ho Tae - người luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu. Những màn đấu khẩu và xung đột giữa hai nhân vật được kỳ vọng phát triển thành chuyện tình oan gia, mang đến màu sắc hài hước cho bộ phim.

Trong khi đó, Jo Jae Yoon hóa thân thành Kim Il Bong, chủ tịch Hiệp hội Tiểu thương và là nhân vật nắm quyền lực lớn tại chợ Myeongsan. Được giới thiệu như một phản diện đáng gờm, Kim Il Bong sẽ có nhiều màn đối đầu căng thẳng với Ki Ho Tae.

Kwak Si Yang đảm nhận vai Kwak Jung Beom, chuyên gia kiến trúc và cảnh quan từng tốt nghiệp Harvard. Xuất thân trong gia đình giàu có, nhân vật mang tham vọng lớn và trở thành đối thủ cạnh tranh với Ki Ho Tae, đặc biệt khi cả hai đều có mối liên hệ với Hong Mi Jin.

Một nhân vật đáng chú ý khác là Bae Ju Mi do Kim Ye Won thể hiện. Cô là huấn luyện viên Pilates, được xem như người chuyên gây rắc rối tại khu chợ. Với tính cách khó đoán, có phần kỳ quặc nhưng vui vẻ, Bae Ju Mi hứa hẹn tạo thêm nhiều tình huống thú vị.

Dàn diễn viên của bộ phim truyền hình mới dự kiến lên sóng tháng 1/2027.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, Sigor Amour còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu. Park Sang Myun vào vai Yoo Jung Deuk, giám đốc công ty cung ứng nông sản Jeil Produce; Im Won Hee đảm nhận vai Jo Deok Byung, chủ tiệm bánh gạo King’s Rice Cake Shop. Yoon Bok In hóa thân thành Noh Sun Deok, chủ quán gà Rose Chicken; So Hee Jung vào vai Lee Sook Ja, người điều hành trung tâm thể hình Palpal; còn Park Joon Myun đảm nhận nhân vật Jung Eun Sil, một người bán rau tại chợ.

Thông qua câu chuyện của những tiểu thương với hoàn cảnh và tính cách khác nhau, bộ phim dự kiến khắc họa sinh động niềm vui, nỗi buồn cùng những mối quan hệ đời thường bên trong và ngoài khu chợ truyền thống.

Với sự kết hợp giữa yếu tố hài hước, tình cảm và câu chuyện về cuộc sống thường nhật, Sigor Amour đang nhận được sự chú ý trước thềm phát sóng. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 1/2027 trên đài TV CHOSUN.