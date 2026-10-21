Ronaldo quá vô duyên

Pha bỏ lỡ của Ronaldo cuối hiệp một.

Trên sân nhà rạng sáng 21/10, Al Nassr giành trọn 3 điểm ở vòng 10 Saudi Pro League nhờ pha lập công duy nhất của Joao Felix. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu lại thuộc về Ronaldo theo cách không mong muốn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, khiến chiến thắng của đội chủ nhà trở nên kém trọn vẹn.

Phút 45+2, từ quả đá phạt đưa bóng vào vùng cấm, Sadio Mane đánh đầu chuyền bóng cho Ronaldo ở cột xa. Trong tư thế thuận lợi, khi khung thành gần như đã rộng mở, CR7 lại đưa bóng đi ra ngoài. Siêu sao người Bồ Đào Nha không giấu được vẻ tiếc nuối sau pha bỏ lỡ khó tin.

Cơ hội tiếp theo đến ngay sau đó 4 phút. Ronaldo được trao quyền thực hiện quả phạt đền, thời cơ lý tưởng để nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 982. Tuy nhiên, cú sút của anh đi chệch khung thành.

Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo còn có thêm một cơ hội trong hiệp hai. Anh dứt điểm trong vùng cấm nhưng bóng tiếp tục đi chệch cột dọc. Ba tình huống đáng chú ý đều trôi qua mà không có bàn thắng cho chân sút 41 tuổi.

Trận đấu với Neom cho thấy ngay cả một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử cũng có những ngày bất lực trước khung thành. Ronaldo vẫn cho thấy khả năng tìm kiếm vị trí, nhưng sự thiếu chính xác ở khâu kết thúc khiến anh phải ngậm trái đắng.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì khát vọng chinh phục những giới hạn mới. Anh đang dừng chân ở mốc 981 bàn, còn cột mốc 1.000 bàn tiếp tục ở phía trước.

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo Dù Al Nassr đánh bại Neom SC tại Saudi Pro League rạng sáng 21/10, pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo mới là tình huống thu hút sự chú ý.