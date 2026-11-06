Chủ tịch FIFA tri ân đặc biệt Cristiano Ronald

Cristiano Ronaldo từ giã đội tuyển quốc gia ở tuổi 41.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dành những lời tri ân đầy xúc động cho Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha khép lại hành trình thi đấu quốc tế.

Theo người đứng đầu bóng đá thế giới, những đóng góp và dấu ấn mà CR7 để lại sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong lịch sử môn thể thao vua.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang cá nhân, Gianni Infantino nhấn mạnh: “Rất ít cầu thủ từng chạm tới trái tim của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới theo cách Cristiano đã làm”.

Ông Infantino đánh giá sự nghiệp của Ronaldo là minh chứng cho sự kết hợp giữa tài năng xuất chúng, ý chí kiên định và khát vọng chinh phục không ngừng. Trong suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao, tiền đạo người Bồ Đào Nha luôn thể hiện tinh thần vượt qua giới hạn, liên tục thiết lập những cột mốc tưởng chừng khó có thể chạm tới.

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA nhắc đến những thành tích mang tính lịch sử của CR7 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ronaldo là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau, đồng thời nắm giữ kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế nam.

Tuy nhiên, theo Infantino, giá trị lớn nhất mà Ronaldo để lại không đơn thuần được đo đếm bằng số bàn thắng, danh hiệu hay những kỷ lục cá nhân.

“Cristiano đã đạt được những cột mốc có thể sẽ không bao giờ bị san bằng, nhưng di sản lớn nhất của cậu ấy vượt xa những kỷ lục, danh hiệu và bàn thắng”, ông Gianni Infantino nhấn mạnh.

Người đứng đầu FIFA cho rằng, tầm ảnh hưởng của Ronaldo còn nằm ở khả năng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ, kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh và lan tỏa niềm tự hào dân tộc của Bồ Đào Nha tại những sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.

Khép lại thông điệp, Gianni Infantino gửi lời cảm ơn tới siêu sao sinh năm 1985 vì những cống hiến bền bỉ cho bóng đá thế giới.

“Cảm ơn Cristiano vì niềm đam mê, những khoảnh khắc không thể nào quên và những đóng góp to lớn cho môn thể thao tuyệt đẹp này trong màu áo Seleção. Sự nghiệp quốc tế của bạn sẽ mãi mãi là một phần trong lịch sử bóng đá”, Chủ tịch FIFA viết.

Dù hành trình quốc tế đã khép lại theo thông tin được đề cập, những gì Cristiano Ronaldo để lại cho đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Từ những bàn thắng quyết định, các kỷ lục phi thường cho đến tinh thần thi đấu bền bỉ, CR7 đã trở thành biểu tượng của một thế hệ và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người yêu bóng đá.

Lời tri ân của Gianni Infantino không chỉ là sự ghi nhận dành cho một huyền thoại, mà còn là lời khẳng định rằng tên tuổi Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục sống mãi trong lịch sử bóng đá thế giới.