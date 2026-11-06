7 khoảnh khắc khó quên của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo hôm 5/11 bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau hơn 2 thập kỷ gắn bó, ghi 146 bàn sau 234 lần ra sân.

Bên cạnh những kỷ lục, sự nghiệp quốc tế của siêu sao 41 tuổi còn gắn liền với không ít câu chuyện đặc biệt, từ những tranh cãi, thất bại cay đắng đến khoảnh khắc bước lên đỉnh cao châu Âu.

Cristiano Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha ở trận giao hữu với Kazakhstan. Ảnh: The Sun.

Lần đầu khoác áo tuyển Bồ Đào Nha diễn ra ngày 20/8/2003, khi Ronaldo mới 18 tuổi và được HLV Luiz Felipe Scolari tung vào sân thay huyền thoại Luis Figo trong trận giao hữu thắng Kazakhstan 1-0.

Khi ấy, ít ai ngờ cầu thủ trẻ vừa chuyển đến Man Utd sau này lại trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc tế cấp đội tuyển nam.

Cái nháy mắt của Cristiano Ronaldo khi Rooney bị đuổi khỏi sân. Ảnh: BBC.

Ba năm sau, CR7 trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận gặp tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2006. Sau khi Wayne Rooney bị truất quyền thi đấu vì giẫm lên Ricardo Carvalho, hình ảnh Ronaldo nháy mắt về phía băng ghế dự bị Bồ Đào Nha khiến dư luận Anh phẫn nộ.

Hai đội hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi chính Ronaldo thực hiện thành công lượt sút quyết định, giúp Bồ Đào Nha thắng 3-1 trên chấm luân lưu và giành vé vào bán kết.

Ronaldo bừng sáng khi gặp Thụy Điển. Ảnh: Getty.

Nếu cú nháy mắt năm ấy khiến Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích, màn trình diễn trước Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2014 lại cho thấy khả năng định đoạt trận đấu của anh.

Ngôi sao sinh ra tại Madeira ghi cả 4 bàn qua 2 lượt trận, trong đó có cú hat-trick trên sân khách, khiến cú đúp của Zlatan Ibrahimovic không thể giúp đội bóng Bắc Âu giành vé đến Brazil.

Ronaldo lập cú đúp vào lưới Thuỵ Điển. Ảnh: Getty.

EURO 2016 tiếp tục mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên. Ở lượt cuối vòng bảng, Bồ Đào Nha 3 lần bị Hungary dẫn trước nhưng vẫn giành được trận hòa 3-3 nhờ cú đúp của Ronaldo, gồm pha đánh gót ngẫu hứng và một tình huống đánh đầu chính xác. Kết quả ấy giúp thầy trò HLV Fernando Santos thoát hiểm để tiến vào vòng knock-out.

Ronaldo bật khóc khi dính chấn thương trận gặp Pháp ở trận chung kết EURO 2026. Ảnh: Getty.

Đỉnh điểm của hành trình đầy sóng gió là trận gặp chủ nhà Pháp tại chung kết EURO 2026. Ronaldo bật khóc khi phải rời sân bằng cáng ở phút 25 sau pha va chạm với Dimitri Payet, tưởng chừng giấc mơ vô địch châu Âu đã tan vỡ ngay trước mắt.

Ronaldo hò hét, chỉ đạo như một HLV. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, thay vì ngồi lặng lẽ trên băng ghế dự bị, đội trưởng Bồ Đào Nha liên tục đứng sát đường biên động viên đồng đội, thậm chí có lúc hò hét chỉ đạo chẳng khác một HLV.

Đến khi tiền đạo Eder ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, nỗi đau của CR7 nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vỡ òa. Chức vô địch EURO 2016 cũng giúp anh xóa đi ký ức buồn sau thất bại trước Hy Lạp ở trận chung kết trên sân nhà 12 năm trước.

Ronaldo ăn mừng cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2018. Ảnh: Getty.

Hai năm sau, Ronaldo lại khiến cả thế giới nhắc tên bằng cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2018. Đáng nhớ nhất là pha sút phạt ở phút 88, giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 3-3, khép lại một trong những màn trình diễn cá nhân ấn tượng nhất của CR7 tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong thông điệp chia tay, Ronaldo thừa nhận việc trao lại chiếc áo số 7 không phải quyết định dễ dàng. Anh khẳng định những bàn thắng, danh hiệu và kỷ lục có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng tình cảm dành cho quê hương sẽ luôn ở lại.

“Bồ Đào Nha sẽ mãi là một phần trong tôi”, Ronaldo nói khi khép lại hành trình 23 năm với đội tuyển, nơi anh trải qua đủ những giọt nước mắt thất vọng lẫn niềm hạnh phúc tột cùng.