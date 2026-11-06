U17 Việt Nam sẵn sàng bước vào thử thách ở World Cup 2026

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa tích cực tập luyện cùng U17 Việt Nam.

Trước ngày lên đường sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho VCK U17 World Cup tại Qatar, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa của U17 Việt Nam đã có những chia sẻ đáng chú ý về quá trình chuẩn bị cũng như mục tiêu của toàn đội tại sân chơi thế giới.

Tiền vệ thuộc lò đào tạo PVF khẳng định, mục tiêu cá nhân là giành suất đá chính, trong khi toàn đội đặt quyết tâm vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể. Đăng Khoa cũng cho biết thể trạng của các cầu thủ hiện tại rất tốt, toàn đội đang duy trì cường độ tập luyện cao và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày tranh tài.

Bên cạnh các buổi tập chuyên môn, U17 Việt Nam còn tích cực thi đấu giao hữu để nâng cao kinh nghiệm. Đáng chú ý, trận đấu tập với các cầu thủ lớn tuổi hơn thuộc CLB Phú Thọ đã mang đến thử thách không nhỏ, giúp các cầu thủ trẻ làm quen với cường độ thi đấu cao và tích lũy thêm bản lĩnh trận mạc.

Đánh giá về đối thủ U17 Bỉ, Đăng Khoa nhận định đại diện châu Âu sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt cùng ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực. Dù chưa có nhiều tư liệu để nghiên cứu, U17 Việt Nam đang chủ động phân tích đối thủ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Với Đăng Khoa, việc góp mặt tại U17 World Cup không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội quý giá để trưởng thành, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Mang theo quyết tâm, tinh thần cầu tiến cùng khát vọng khẳng định mình, thầy trò U17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, qua đó tạo dấu ấn đáng nhớ tại đấu trường bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.