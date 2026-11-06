Lộ diện HLV dẫn dắt Ronaldo ở trận đấu cuối cùng

Ronaldo sẽ có trận cuối cùng với tuyển Bồ Đào Nha.

Theo ESPN, Ronaldo sẽ có thêm một trận đấu để khép lại sự nghiệp quốc tế sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Quyết định của siêu sao Al Nassr khiến người hâm mộ bất ngờ, đặc biệt khi nó xuất hiện giữa thời điểm mối quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus rơi vào căng thẳng nghiêm trọng.

Dù thông báo chia tay đội tuyển, Ronaldo không muốn kết thúc hành trình hơn hai thập kỷ trong màu áo quốc gia mà không có một trận đấu tri ân. Tiền đạo 41 tuổi dự kiến ra sân thêm một lần nữa, khép lại sự nghiệp quốc tế với thành tích 146 bàn thắng sau 234 trận.

Tuy nhiên, Jorge Jesus gần như chắc chắn không xuất hiện trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu đặc biệt này. Những bất đồng giữa hai người thời gian qua khiến khả năng họ cùng nhau tham dự màn chia tay trở nên rất thấp.

Thay thế Jesus có thể là Luiz Felipe Scolari, cựu HLV trưởng tuyển Brazil. Đây là nhân vật có ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, bởi chính ông đã trao cơ hội ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha cho CR7 vào năm 2003.

Scolari sẽ dẫn dắt Ronaldo ở trận chia tay tuyển quốc gia.

Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết trong những năm đầu Ronaldo khoác áo đội tuyển. Scolari không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, mà còn luôn dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Đáng chú ý, nhà cầm quân Brazil từng ở bên động viên Ronaldo khi cha anh qua đời, thời điểm tiền đạo này mới 20 tuổi.

Một cái tên khác từng gắn bó với Ronaldo là Fernando Santos cũng không được lựa chọn cho trận đấu chia tay. Santos dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2014 đến 2022, cùng CR7 chinh phục chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ rạn nứt sau World Cup 2022, khi Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị ở một số trận đấu quan trọng.

Nếu Scolari được lựa chọn, màn chia tay của Ronaldo sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. Khi ấy, người thầy mở ra cánh cửa cấp tuyển năm 2003 có thể là người khép lại hành trình huyền thoại của anh sau 23 năm.