Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha

Ronaldo khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo thông báo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Ở tuổi 41, Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế sau 23 năm gắn bó với đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh từng góp mặt tại sáu kỳ World Cup, giành chức vô địch EURO 2016 và hiện giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển nam.

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, Ronaldo nói: “Thưa người dân Bồ Đào Nha, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia”.

Anh cho biết chiếc áo này chưa bao giờ chỉ thuộc về riêng mình. Trong suốt 23 năm, Ronaldo luôn cảm nhận đó là niềm vinh dự và trách nhiệm khi được khoác lên người, bảo vệ màu áo đội tuyển và mang theo trong những trận đấu trên khắp thế giới.

Lần cuối cùng Ronaldo ra sân cho Bồ Đào Nha là trận thắng Wales 1-0 tại Nations League ngày 24/9. Sau đó, HLV Jorge Jesus để anh ngồi dự bị ở trận tiếp theo và cho biết không có kế hoạch xếp tiền đạo này đá chính trong trận kế tiếp. Ronaldo quyết định rời trại tập trung của đội tuyển.

Sau sự việc, HLV Jesus khẳng định Ronaldo vẫn được chào đón trở lại và quyền quyết định thuộc về cầu thủ này.

Cristiano Ronaldo nâng cao chiếc cúp Henri Delaunay sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Pháp với tỷ số 1-0 trong trận chung kết EURO 2016 tại sân Stade de France, Paris (Pháp), ngày 10/7/2016. (Ảnh: Getty Images)

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ to lớn” đối với những đóng góp của Ronaldo cho đội tuyển. Liên đoàn đánh giá anh đã góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ tổ chức một buổi lễ tri ân để người hâm mộ và cả đất nước có dịp tôn vinh cầu thủ đã cống hiến nhiều cho đội tuyển.

Dù chia tay đội tuyển quốc gia, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ trong màu áo Al-Nassr (Saudi Arabia).

Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh đã ghi được 985 bàn, trong đó có 146 bàn sau 234 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha – thành tích ghi bàn quốc tế nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam.

(theo Euronews)