Nhà vô địch F1 Alan Jones qua đời ở tuổi 80

Làng đua xe thế giới đón nhận tin buồn khi Alan Jones, nhà vô địch Công thức 1 (F1) năm 1980, qua đời ở tuổi 80. Thông tin được gia đình xác nhận thông qua Motorsport Australia ngày 5/11/2026.

Trong thông báo, vợ ông, bà Amanda Butler-Davis, cho biết gia đình vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người thân yêu.

Bà chia sẻ Jones sẽ luôn được nhớ đến bởi gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ đã đồng hành cùng ông trong suốt sự nghiệp.

Alan Jones đã giành chiến thắng năm chặng đua trong giải vô địch thế giới Công thức 1 năm 1980. Ảnh: Rainer Schlegelmilch/ Getty Images

Sinh ngày 2/11/1946 tại Melbourne, Australia, Jones sớm tiếp xúc với môn đua xe nhờ người cha Stan, vốn cũng là một tay đua.

Ông sang châu Âu vào cuối thập niên 1960 để theo đuổi sự nghiệp thể thao tốc độ, trước khi chính thức ra mắt giải F1 tại chặng đua Tây Ban Nha năm 1975 trong màu áo đội Hesketh.

Bước ngoặt đến vào năm 1977, khi Jones giành chiến thắng Grand Prix đầu tiên tại Áo cùng đội Shadow. Một năm sau, ông gia nhập Williams và bắt đầu giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp.

Mùa giải 1980 đánh dấu cột mốc quan trọng của tay đua Australia. Jones giành năm chiến thắng chặng, lần lượt tại Argentina, Pháp, Anh, Canada và Mỹ, qua đó vượt qua các đối thủ để đăng quang chức vô địch thế giới. Thành tích này cũng đưa Williams lần đầu giành danh hiệu vô địch tay đua F1, đặt nền móng cho vị thế của đội đua trong những năm tiếp theo.

Jones trở thành tay đua Australia thứ hai vô địch thế giới F1, sau huyền thoại Jack Brabham. Ông cũng là người Australia gần nhất giành danh hiệu này cho đến nay.

Sự ra đi của Alan Jones khép lại cuộc đời của một trong những tay đua tiêu biểu nhất lịch sử thể thao Australia, người từng đưa quốc gia này lên đỉnh cao của giải đua xe danh giá nhất thế giới. Ảnh: ABC

Trong toàn bộ sự nghiệp tại F1, Jones có 12 chiến thắng Grand Prix và 24 lần đứng trên bục nhận giải. Ông thi đấu qua nhiều đội đua, trong đó Williams là nơi gắn liền với những thành tích nổi bật nhất. Sau khi tạm rời giải đấu vào cuối năm 1981, ông trở lại trong thời gian ngắn với Arrows và Haas trước khi kết thúc sự nghiệp F1 vào năm 1986.

Rời đường đua, Jones tiếp tục gắn bó với môn thể thao tốc độ thông qua công việc bình luận truyền hình tại Australia. Ông được biết đến với phong cách nhận xét thẳng thắn, cá tính mạnh và những quan điểm rõ ràng về các tay đua cũng như sự phát triển của F1 hiện đại.

Sau khi thông tin ông qua đời được công bố, Williams và nhiều tổ chức đua xe đã gửi lời tri ân. Đội Williams nhấn mạnh Jones là nhân vật có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng đội trở thành một thế lực của F1.