205 vận động viên tham gia Giải pickleball các câu lạc bộ tỉnh

Giải thu hút 26 đoàn với 205 vận động viên các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, địa phương và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh tham gia. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung: đôi nam lãnh đạo và đồng đội phong trào.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('5725ec6f9cc52dead607bcd67f6058be')

Trong đó, nội dung đồng đội phong trào được chia thành hai nhóm tuổi, gồm: nhóm I từ 16 đến dưới 40 tuổi và nhóm II từ 40 tuổi trở lên. Các nội dung thi đấu áp dụng Luật thi đấu pickleball hiện hành theo quy định của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra các trận đấu nội dung đồng đội nam, nữ phong trào nhóm II, từ 40 tuổi trở lên. Các vận động viên thi đấu tích cực, thể hiện sự phối hợp ăn ý, quyết tâm qua từng pha bóng. Đông đảo cổ động viên và người dân có mặt theo dõi, cổ vũ, tạo không khí hào hứng, sôi nổi trên sân đấu.

Giải diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại sân pickleball Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh và sân pickleball Hiển Vinh, phường Nùng Trí Cao.

Trận thi đấu nội dung đồng đội nam nhóm tuổi II, Câu lạc bộ xã Trường Hà và Trùng Khánh.

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện môn pickleball trên địa bàn tỉnh; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và câu lạc bộ.