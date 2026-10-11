Hòa đau Tottenham dù đá hơn người, Man Utd chạm đáy 40 năm: HLV Carrick đếm ngày rời Old Trafford?

Vị trí của HLV Michael Carrick được cho là đang lung lay dữ dội sau khi Manchester United để Tottenham Hotspur cầm chân ngay tại Thánh địa Old Trafford dù thi đấu trong thế lợi thế về quân số. Làn sóng chỉ trích từ phía truyền thông Anh và các cổ động viên "Quỷ đỏ" đang tăng lên nhanh chóng, đặt chiếc ghế chỉ đạo của chiến lược gia người Anh vào tình trạng báo động đỏ.

"Carrick đang gặp rắc rối lớn. Tôi khẳng định với các bạn, cậu ấy đang gặp nguy hiểm, kết quả thật tệ hại. Ba trận gần đây, họ thua Man City chỉ còn 10 người, suýt bị Fulham đánh bại và giờ lại hòa trên sân nhà trước đội bóng cuối bảng Tottenham.

Họ đã vươn lên dẫn trước 1-0, vào thời điểm Spurs chỉ còn 10 cầu thủ trên sân", cựu danh thủ Chelsea - Jason Cundy nhận định trên sóng Talk Sport sau trận hòa đầy thất vọng giữa Man Utd và Tottenham trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027 diễn ra rạng sáng 11/10 (giờ Việt Nam).

Đoàn quân của HLV Michael Carrick đã không thể đánh bại Tottenham tại Old Trafford dù đã dẫn trước khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 20 phút. Bàn thắng của tiền đạo Bryan Mbeumo được ghi ở phút 73 và "Quỷ đỏ" còn được chơi hơn người khi Rodrigo Bentancur của Tottenham nhận thẻ đỏ ở phút 78.

MU đã vươn lên dẫn trước 1-0 vào thời điểm Tonttenham chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Ảnh: EPA

Cầu thủ tuyến giữa của Tottenham bị trọng tài Stuart Attwell rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân do hành vi húc đầu vào Luke Shaw, khơi mào cho vụ xô xát gay gắt ngoài đường biên giữa các thành viên hai đội. Sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm khiến ban huấn luyện hai bên phải tiến tới can thiệp, nhưng lợi thế tâm lý và quân số khổng lồ đó lại không thể được đội chủ nhà cụ thể hóa thành 3 điểm trọn vẹn.

Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ không đủ để làm nản lòng Tottenham, đội bóng đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Dominic Solanke ở phút bù giờ 90+2.

Trận hòa này giúp tập thể của HLV Roberto De Zerbi thoát khỏi vị trí đáy bảng xếp hạng (hạng 18), dù họ vẫn chưa giành nổi trận thắng nào ở giải Ngoại hạng mùa này. Trái lại, đây là một kết cục vô cùng tồi tệ đối với Man Utd cũng như HLV Michael Carrick. Thất bại trong việc kết liễu một đối thủ đang khủng hoảng càng làm nổi bật sự yếu kém về bản lĩnh và khả năng quản lý trận đấu của "Quỷ đỏ".

Theo Opta, Man Utd đã không thắng được trận nào trong 4 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nhận thẻ đỏ. Ở ba lần trước đó, "Quỷ đỏ" thậm chí còn thua trận trước Newcastle, Everton và Man City dù đối thủ chơi thiếu người. Thống kê kỳ lạ này chỉ ra vấn đề cố hữu của Man Utd: luôn tỏ ra lúng túng, thiếu bài vở tấn công mỗi khi được đá trên chân về mặt quân số.

Bruno Fernandes gây thất vọng trước Tottenham. Ảnh: EPA

Dù vậy, yếu tố khiến người hâm mộ lo lắng nhất chính là tổng số điểm Man Utd thu về sau 6 vòng đấu mùa này, chỉ vỏn vẹn 6 điểm khi không một lần được hưởng niềm vui chiến thắng suốt một tháng qua. Đây là thành tích bét nhất của đội chủ sân Old Trafford ở mốc này trong một mùa giải sau 4 thập kỷ, kể từ thời điểm kiếm được 4 điểm lúc khởi đầu mùa giải 1986-87. Cột mốc lịch sử buồn này cũng chính là mùa giải khiến HLV Ron Atkinson bị sa thải để nhường ghế cho HLV Alex Ferguson, một điềm báo chẳng mấy lành lặn cho tương lai của Carrick.

Khởi đầu tệ hại của Man Utd khiến HLV Michael Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu không giúp Man Utd cải thiện phong độ. "Họ đã chơi tệ hại vô cùng. Áp lực lên Carrick bây giờ sẽ vô cùng lớn", chuyên gia bóng đá Jason Cundy bày tỏ.

"Man Utd đang thi đấu kém cỏi kinh khủng. Đã đến lúc Carrick phải nộp đơn từ chức. 6 điểm sau 6 vòng là quá thất vọng và là khởi đầu thảm họa nhất 40 năm qua! Tạm biệt!", một fan hâm mộ Man Utd lên tiếng trên mạng xã hội. Hàng loạt hashtag yêu cầu thay HLV cũng đã leo lên top xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Khởi đầu tệ hại của Man Utd khiến HLV Michael Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải.

"Nếu Carrick không thể giúp Man Utd chơi tốt hơn thì ông ấy cần phải bị sa thải", thêm một CĐV khác khẳng định.

Sau khép lại trận hòa với Tottenham, Man Utd sẽ trở lại đấu trường Champions League bằng chuyến hành quân đến sân của Atletico Madrid vào ngày 14/10, trước khi chạm trán Leeds United ngay tại Elland Road trong khuôn khổ vòng 7 Premier League vào cuối tuần tới.