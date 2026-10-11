Hơn 15.500 vận động viên tranh tài ở Giải Marathon Đất sen hồng

Tại giải năm nay, cung đường chạy được đổi mới, đi qua những địa danh, công trình biểu tượng của phường Cao Lãnh nhằm tối ưu trải nghiệm, đưa vận động viên đến gần hơn với cảnh quan, đời sống, văn hóa và con người Đồng Tháp.

Các vận động viên chinh phục cung đường chạy.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus phối hợp tổ chức, thu hút các vận động viên đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km. Các cự ly thi đấu đều đạt chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), phù hợp với vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, gia đình và trẻ em.

Trao giải cho các vận động viên đạt hạng nhất, nhì, ba, tư, năm ở cự ly 42 km.

Sau buổi thi đấu, Ban tổ chức giải đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm ở cự ly 42km và 21km. Ở cự ly 42km, nam vận động viên Trương Văn Tâm và nữ vận động viên Lê Thị Phượng đạt hạng Nhất. Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và nữ vận động viên Đoàn Thu Hằng giành giải Nhất cự ly 21km.

Còn ở cự ly 10km, giải Nhất thuộc về nam vận động viên Phạm Ngọc Phan, nữ vận động viên Phạm Thị Thúy Hạnh. Với cự ly 5km, giải Nhất được trao cho nam vận động viên Nguyễn Văn Khang và nữ vận động viên Lê Thị Kim Chi. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng trao các giải Nhì, Ba ở cự ly 10km, 5km cho những người giành giải.

Trao giải cho các vận động viên đạt hạng nhất, nhì, ba, tư, năm ở cự ly 21 km.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban tổ chức giải, với chủ đề "Tiên phong - Bứt phá", giải đấu tiếp tục khuyến khích mỗi người vượt qua giới hạn, chủ động thử sức và tiến về phía trước, cũng là tinh thần Đồng Tháp đang hướng đến trên hành trình phát triển. Đến với giải năm nay, mỗi vận động viên dù xuất phát với mục tiêu nào, các vận động viên đều có dịp cảm nhận vẻ đẹp của Đồng Tháp trên từng cung đường và sự thân tình, mến khách của người dân nơi đây. Qua 5 năm tổ chức, giải Marathon Đất sen hồng không chỉ tạo thêm một sân chơi thể thao quy mô lớn, mà còn mở ra cơ hội để Đồng Tháp kết nối thể thao với du lịch, văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, nhà đầu tư và phát triển kinh tế địa phương. Tỉnh luôn chào đón du khách, các vận động viên và bạn bè tiếp tục trở lại Đồng Tháp để khám phá một vùng đất với những giá trị riêng đang đổi thay từng ngày.