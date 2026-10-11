HLV Park Hang-seo gặp khó tại Thái Lan

Khởi đầu đầy kỳ vọng, nhưng HLV Park Hang-seo đang trải qua những ngày khó khăn tại Thái Lan. Đội bóng Kanchanaburi do ông dẫn dắt vừa thua ngược Phrae United 1-2 trên sân khách thuộc vòng 5 Thai League 2.

Kanchanaburi nhập cuộc thuận lợi khi tiền đạo John Baggio mở tỷ số ở phút 16. Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng tan biến khi Kaiña thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 23, trước khi Taku Ito ghi bàn ấn định chiến thắng cho Phrae United ở phút 54.

Thất bại càng đáng thất vọng khi Kanchanaburi đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Sau màn ra quân thắng PT Satun 4-2, đoàn quân của HLV Park Hang-seo lần lượt hòa Chanthaburi 0-0, Nakhon Pathom 1-1 và Mahasarakham United 1-1, trước khi trắng tay trên sân Phrae United.

Kết quả này khiến Kanchanaburi mới có 6 điểm sau 5 vòng, với thành tích 1 thắng, 3 hòa và 1 thua, đội đã tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng Thai League 2.

HLV Park Hang-seo đang gặp khó khăn khi dẫn dắt Kanchanaburi tại giải hạng 2 bóng đá Thái Lan. Ảnh: Kanchanaburi FC.

Vị trí hiện tại trái ngược với tham vọng của Kanchanaburi khi mời HLV Park Hang-seo sang Thái Lan hồi tháng 5.

Sau khi xuống hạng, CLB đầu tư mạnh vào lực lượng, bổ nhiệm chiến lược gia người Hàn Quốc theo hợp đồng 2 năm và đặt mục tiêu trở lại Thai League 1 ngay mùa này.

"Tôi chọn Thái Lan vì đây vẫn là một thử thách còn dang dở", HLV Park Hang-seo từng chia sẻ khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ đang cho thấy hành trình đưa đội bóng thăng hạng không hề dễ dàng.

Thai League 2 có 34 vòng đấu, với 2 đội dẫn đầu giành quyền thăng hạng trực tiếp. Các đội đứng từ thứ 3 đến thứ 6 phải tranh suất còn lại thông qua vòng play-off. Vì vậy, Kanchanaburi vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai, nhưng việc đánh rơi điểm số liên tiếp khiến họ sớm thất thế trong cuộc đua.

Thử thách tiếp theo của HLV Park Hang-seo là trận tiếp Police Tero ngày 13/10. Sau chuỗi 4 trận không thắng, Kanchanaburi cần nhanh chóng cải thiện kết quả nếu không muốn bị nhóm cạnh tranh vé thăng hạng bỏ xa.