Truyền thông Thái Lan lo ngại 'khủng hoảng' chấn thương ở tuyển Việt Nam

Xuân Son - Hoàng Hên đang làm bạn với chấn thương.

Trước danh sách cầu thủ chấn thương ngày càng kéo dài của đội tuyển Việt Nam sau FIFA ASEAN Cup 2026, truyền thông Thái Lan bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải và những hệ lụy có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhiều trang tin bóng đá tại Thái Lan, trong đó có Thailive và DNA Football, đề cập đến nguy cơ các tuyển thủ Việt Nam phải thi đấu với cường độ quá cao. Lịch trình dày đặc trên nhiều đấu trường được xem là một trong những yếu tố có thể khiến thể trạng cầu thủ bị bào mòn, làm gia tăng nguy cơ chấn thương.

Thailive quan ngại: “Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt chấn thương! Việc thi đấu quá sức đã gửi tín hiệu cảnh báo đến cơ thể họ”.

Trang tin này cũng nhấn mạnh, việc thi đấu liên tục mà không có đủ thời gian nghỉ ngơi có thể làm tăng nguy cơ chấn thương, qua đó ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị và lực lượng của đội tuyển trong những chiến dịch quan trọng tiếp theo.

Hàng công tuyển Việt Nam đối mặt bài toán nhân sự

Những lo ngại từ truyền thông Thái Lan xuất phát từ tình hình nhân sự không mấy khả quan của đội tuyển Việt Nam. Một số cầu thủ đáng chú ý đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, đặt ra thách thức cho Ban huấn luyện trong việc duy trì lực lượng và xây dựng phương án nhân sự.

Đáng chú ý nhất là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người được cho là cần khoảng hai tháng để hồi phục tổn thương cơ đùi. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên dự kiến phải nghỉ từ một đến ba tháng, còn Nguyễn Tài Lộc cần khoảng một tháng để điều trị và phục hồi.

Việc nhiều cầu thủ cùng gặp vấn đề về thể trạng khiến HLV Kim Sang-sik phải đối mặt với bài toán nhân sự, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển cần duy trì sự ổn định và chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới.

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi chấn thương, tuyển Việt Nam còn đứng trước nguy cơ thiếu hụt lựa chọn ở một số vị trí do các án phạt kỷ luật. Tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc không những đang gặp chấn thương mà còn phải chấp hành án treo giò hai trận đầu tiên tại vòng bảng Asian Cup 2027.

Cảnh báo về bài toán thể lực và chiều sâu đội hình

Tình hình hiện tại một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý tải vận động, bố trí thời gian hồi phục hợp lý và xây dựng chiều sâu đội hình. Với các đội tuyển phải thi đấu liên tục trong lịch trình bóng đá dày đặc, việc cân bằng giữa yêu cầu chuyên môn và tình trạng thể lực của cầu thủ luôn là bài toán khó.

Đối với HLV Kim Sang-sik, nhiệm vụ trước mắt không chỉ là tìm phương án thay thế những gương mặt vắng mặt, mà còn phải tính toán để các tuyển thủ có đủ thời gian hồi phục, tránh nguy cơ tái phát chấn thương khi trở lại thi đấu.

Trong bối cảnh các giải đấu quan trọng đang chờ đợi, khả năng bảo toàn lực lượng và duy trì phong độ của các trụ cột sẽ có ý nghĩa lớn đối với tham vọng của tuyển Việt Nam. Những cảnh báo từ truyền thông Thái Lan vì thế cũng đặt ra vấn đề đáng lưu tâm về lịch thi đấu, công tác hồi phục và cách sử dụng cầu thủ trong chặng đường phía trước.