Kỷ lục khán giả trong ngày mở màn Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, không khí sôi động đã lan tỏa trên sân cỏ. Những khán đài đông kín khán giả, tiếng cổ vũ nhiệt thành cùng sắc áo của các trường THPT tạo nên bầu không khí đặc trưng của ngày hội bóng đá học đường Thủ đô.

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên, giải đã đón hơn 5.000 khán giả tới sân Xuân Đỉnh theo dõi, cổ vũ cho các đội bóng

Con số hơn 5.000 khán giả không chỉ là một thống kê đáng chú ý, mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu đã có hành trình 25 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh Hà Nội.

Mỗi trận đấu không đơn thuần là cuộc cạnh tranh về chuyên môn, mà còn là dịp để học sinh thể hiện tình yêu với mái trường, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về màu áo đội tuyển nhà trường.

Các cổ động viên tạo nên ngày hội thực sự trên SVĐ Xuân Đỉnh

Đằng sau những tiếng hò reo trên khán đài là sự quan tâm của thầy cô, phụ huynh, bạn bè và đông đảo người yêu bóng đá phong trào. Chính sự hiện diện ấy góp phần tạo nên động lực để các cầu thủ trẻ thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp và những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Việc ngày càng có đông khán giả đến theo dõi giải đấu cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng của sân chơi cho Báo An ninh Thủ đô tổ chức ngày càng lớn mạnh, nối tiếp chuỗi phát triển ấn tượng về quy mô được thể hiện qua kỷ lục 130 đội bóng tham dự.

Với sức hút ngay từ những ngày đầu, cùng chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh hứa hẹn ngày càng quyết liệt, sân chơi năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục đón lượng khán giả đông đảo hơn trong những ngày thi đấu tới, biến mỗi vòng đấu thành một ngày hội thực sự của bóng đá học đường Thủ đô trong mùa giải đặc biệt kỷ niệm 25 năm.