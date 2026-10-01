Ronaldo có sai khi rời tuyển?

Ronaldo đi thẳng vào đường hầm sau trận thắng Na Uy thay vì cùng các đồng đội tiến ra sân chào CĐV.

Ronaldo có lý do để không vui. Một cầu thủ đã sống bằng cạnh tranh suốt hơn 20 năm khó có thể bình thản khi khởi động, chờ cơ hội rồi cuối cùng phải ngồi dự bị suốt 90 phút.

HLV Jorge Jesus cũng hiểu điều đó. Sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1, HLV 72 tuổi thừa nhận Ronaldo không hài lòng vì không được tung vào sân. Trước trận, HLV Jesus từng giải thích CR7 phải được quản lý khác với những cầu thủ trẻ bởi anh đã 41 tuổi và vừa đá gần 70 phút vài ngày trước.

Không hài lòng với quyết định của HLV là chuyện bình thường trong bóng đá. Vấn đề nằm ở cách Ronaldo thể hiện sự không hài lòng ấy.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Oslo, các cầu thủ dự bị tiến vào sân chia vui với đồng đội và chào CĐV. Ronaldo lại đi thẳng vào đường hầm. Anh là cầu thủ dự bị duy nhất không xuất hiện cùng toàn đội vào thời điểm đó.

Vài ngày sau, câu chuyện tiếp tục kéo dài. Ronaldo không tập cùng đồng đội trên sân, rồi tại Copenhagen rời sân Parken sau khi Jesus xác nhận Gonçalo Ramos nhiều khả năng tiếp tục đá chính trước Đan Mạch. Cuối ngày 30/9, CR7 thông báo rời trại tuyển và hứa sẽ công bố “sự thật” vào thời điểm thích hợp.

Có quyền giận, nhưng đội trưởng phải khác

Nếu chỉ nhìn từ góc độ một cầu thủ, phản ứng của Ronaldo không khó hiểu. Anh muốn thi đấu, tin mình vẫn đủ khả năng và không chấp nhận dễ dàng việc mất vị trí.

Chính tâm lý ấy giúp Ronaldo trở thành Ronaldo. Một cầu thủ chấp nhận thất bại quá dễ dàng khó có thể duy trì tham vọng ghi bàn, phá kỷ lục và thi đấu đến tuổi 41.

Nhưng Ronaldo không chỉ là một cầu thủ.

Anh là đội trưởng Bồ Đào Nha. Với chiếc băng trên tay, yêu cầu dành cho Ronaldo phải cao hơn một cầu thủ bình thường, đặc biệt trong cách phản ứng khi quyết định của HLV không có lợi cho mình.

Jorge Jesus khẳng định mọi cầu thủ phải tuân theo cùng một nguyên tắc lựa chọn đội hình, bất kể vị thế.

HLV Jesus có quyền chọn Gonçalo Ramos. HLV cũng có quyền để Ronaldo ngồi dự bị nếu cho rằng phương án đó phù hợp với thể lực, đối thủ hoặc chiến thuật. Trước trận Na Uy, HLV Jesus thậm chí giải thích rõ Ronaldo không thể được sử dụng như João Neves, một cầu thủ trẻ có khả năng chơi 90 phút sau mỗi ba ngày.

Ronaldo có thể phản đối trong cuộc trao đổi riêng. Anh có thể yêu cầu HLV giải thích. Anh cũng có thể không đồng tình với cách mình được sử dụng.

Nhưng đi thẳng vào đường hầm trong lúc đồng đội ăn mừng chiến thắng tạo ra một hình ảnh khác. Nó khiến sự thất vọng cá nhân xuất hiện ngay bên cạnh thành công của tập thể.

Với một đội trưởng, đó là điểm khó bảo vệ nhất.

Bồ Đào Nha vừa thắng một trận Nations League trên sân khách. Trong khoảnh khắc ấy, Ronaldo không còn là một tiền đạo bị bỏ ngoài đội hình mà là người đeo băng thủ quân của đội bóng vừa chiến thắng. Ở vai trò đó, việc đứng cạnh đồng đội có ý nghĩa lớn hơn vài phút thi đấu mà anh không được nhận.

Mâu thuẫn với chính điều Ronaldo từng nói

Câu chuyện càng gây tranh cãi bởi chỉ vài ngày trước, Ronaldo đồng tình với quan điểm của Jesus rằng “vị thế không có ý nghĩa” trong việc lựa chọn đội hình. Anh nói mình hạnh phúc khi vẫn có thể giúp đội tuyển ở tuổi 41 và chấp nhận nguyên tắc mọi cầu thủ phải cạnh tranh.

Đó là cách tiếp cận hợp lý.

Ronaldo có 234 lần khoác áo và 146 bàn cho Bồ Đào Nha, nhưng những con số ấy không thể trở thành điều kiện để anh mặc nhiên đá chính. Nếu HLV Jesus thực sự muốn xây dựng một đội tuyển mà “quy tắc giống nhau với tất cả”, ông phải được quyền để CR7 dự bị mà không biến quyết định ấy thành một cuộc khủng hoảng.

Chính tại đây, cách hành xử của Ronaldo tạo ra sự mâu thuẫn.

Ronaldo từng đồng tình với quan điểm rằng thành tích trong quá khứ không bảo đảm một suất đá chính ở tuyển Bồ Đào Nha.

Chấp nhận cạnh tranh khi vẫn đá chính tương đối dễ. Chấp nhận cạnh tranh chỉ thực sự có ý nghĩa khi HLV chọn người khác.

Ronaldo từng nói vị thế không quan trọng. Nhưng khi HLV Jesus thực sự hành xử theo nguyên tắc ấy, câu chuyện lại kết thúc bằng việc CR7 rời trại tập trung.

Dựa trên những thông tin hiện được xác nhận, rất khó cho rằng cách xử lý này có lợi cho Ronaldo, cho Jesus hay cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo vẫn còn một phần câu chuyện chưa kể

Dù vậy, sẽ là vội vàng nếu kết luận toàn bộ lỗi thuộc về Ronaldo.

CR7 nói rằng anh sẽ công bố “sự thật” về lý do rời tuyển. Hiện chưa rõ phía sau quyết định đó còn cuộc trao đổi nào với Jesus hoặc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença chưa được công khai. FPF chỉ xác nhận Ronaldo rời trại và phần còn lại của đội tiếp tục chuẩn bị cho những trận kế tiếp.

HLV Jesus cũng khẳng định Ronaldo chưa từng từ chối yêu cầu của ban huấn luyện và giữa hai người không tồn tại vấn đề như truyền thông mô tả. Chi tiết này cần được đặt cạnh những gì xảy ra sau đó, thay vì mặc nhiên xem Ronaldo là người nổi loạn.

Vì thế, có thể tách câu chuyện thành hai phần.

Ronaldo không sai khi tức giận vì phải dự bị. Khát khao thi đấu là phản ứng bình thường của một vận động viên đỉnh cao.

Nhưng nếu đánh giá những hành động đã được xác nhận - đi thẳng vào đường hầm sau chiến thắng, để câu chuyện cá nhân kéo dài nhiều ngày rồi rời trại giữa đợt tập trung - Ronaldo khó được xem là đã xử lý tình huống theo cách phù hợp nhất với một đội trưởng.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ anh không cần phải thắng cuộc chiến này.

Việc CR7 rời trại tập trung khiến tranh luận không còn nằm ở chuyện anh có được đá chính hay không, mà chuyển sang cách một đội trưởng phản ứng với quyết định của HLV.

Ronaldo đã có vị trí mà không quyết định nào của HLV Jorge Jesus có thể lấy đi trong lịch sử Bồ Đào Nha. Nhưng ở tuổi 41, cách anh chấp nhận một suất dự bị có thể nói nhiều về đoạn cuối sự nghiệp hơn việc anh còn đá chính thêm bao nhiêu trận.

Nếu Ronaldo muốn khép lại hơn hai thập niên trong màu áo tuyển quốc gia theo cách tương xứng với những gì đã làm được, chấp nhận rằng đội bóng có lúc chọn người khác có lẽ không phải thất bại.

Đó chỉ là phần cuối tự nhiên của một sự nghiệp quá dài.