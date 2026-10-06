Xem trực tiếp Argentina vs Benin tôn vinh Messi trên kênh nào?

Trận giao hữu giữa Argentina và Benin trên sân Estadio Mas Monumental mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem là dịp tri ân Lionel Messi trong chặng cuối sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 6h ngày 7/10, được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Với người Argentina, Lionel Messi không đơn thuần là một ngôi sao bóng đá. Sau hơn hai thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia và chinh phục những danh hiệu lớn nhất, anh đã trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của bóng đá nước này. Bởi vậy, trận đấu cuối cùng của Messi trên quê nhà được chờ đợi như một sự kiện lớn, nơi người hâm mộ có cơ hội nói lời chia tay với cầu thủ số 10.

Trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Đội tuyển Argentina đặt tên cho sự kiện này là “El último tango” - “Điệu tango cuối cùng”. Không chỉ những đồng đội hiện tại, các thành viên của tập thể đăng quang World Cup 2022 cùng gia đình cũng được mời góp mặt trong ngày đặc biệt dành cho đội trưởng Argentina.

Cuộc đối đầu Benin khép lại chuỗi ba trận giao hữu của Argentina trong đợt tập trung này, sau các trận gặp Bolivia và Burkina Faso. Messi vắng mặt ở trận đầu tiên, còn HLV Lionel Scaloni để ngỏ khả năng sử dụng anh trước Burkina Faso tùy thuộc vào mong muốn của tiền đạo 39 tuổi. Dù vậy, trận gặp Benin mới là tâm điểm bởi toàn bộ chương trình tri ân Messi được dành cho cuộc so tài tại Monumental.

Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005 và trải qua hơn 21 năm gắn bó với đội bóng quê hương. Anh lần lượt thiết lập những kỷ lục về số trận thi đấu và bàn thắng cho đội tuyển, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Sau nhiều lần lỡ hẹn với danh hiệu, Messi cùng Argentina vô địch Copa America 2021, trước khi chạm tới đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Hai năm sau, anh tiếp tục cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu Copa America.

Sau chức vô địch thế giới, Messi vẫn tiếp tục khoác áo Argentina ở các giải đấu và vòng loại World Cup. Ở tuổi 39, Messi vẫn giữ vai trò đáng kể trong đội hình của HLV Scaloni. Ở tuổi 39, anh quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế sau hơn hai thập kỷ gắn bó với màu áo xanh trắng.

Theo thống kê được công bố trước trận đấu chia tay, Messi đã ghi 125 bàn thắng sau 207 lần ra sân cho đội tuyển Argentina, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Những dấu ấn nổi bật của Lionel Messi 8 Quả bóng vàng - Kỷ lục trong lịch sử giải thưởng. 4 UEFA Champions League cùng Barcelona. 2 Copa America - Vô địch năm 2021 và 2024 cùng Argentina. 1 World Cup - vô địch World Cup 2022 cùng Argentina và giành Quả bóng vàng của giải đấu. 1 HCV Olympic - Olympic tại Bắc Kinh năm 2008. 1 chức vô địch U20 World Cup - năm 2005. 125 bàn thắng cho Argentina - Kỷ lục ghi bàn của đội tuyển. 208 lần khoác áo Argentina - Kỷ lục cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử đội tuyển (bao gồm cả trận đấu với Benin). 3 lần vào chung kết World Cup - Các năm 2014, 2022 và 2026.